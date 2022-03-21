Carolina Neves recebe a chef Kamila Zamprogno em tarde do Mês da Mulher

Kamila Zamprogno e Carolina Neves: tarde de joias e gastronomia na Praia do Canto Crédito: Renata Rasseli

A designer Carolina Neves resolveu unir a gastronomia a sua arte de fazer joias e recebeu convidadas para uma tarde de experiências gourmets com a chef Kamila Zamprogno, do restaurante Café Haus, de Santa Teresa, na quinta-feira (17), dentro do seu projeto "CN Recebe", no Mês da Mulher.

O encontro agitou o ateliê da Praia do Canto, onde foram servidas receitas exclusivas da culinária italiana.

“Acredito muito nesse encontro meu e da Carolina. O mundo da gastronomia e do design de joias parecem muito diferentes, mas se aproximam quando falamos sobre a criatividade e o interesse em estar perto das pessoas que irão consumir o que produzimos”, diz a chef.

Para Carolina, além de proporcionar joias exclusivas e impecáveis, incentivar empreendedores é de extrema importância. “Acredito que essas ações me deixam ainda mais próxima dos clientes, além de poder dar espaço para queridos amigos com negócios incríveis”. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos.

Fernando Zucolotto, Kris Junqueira e Ricardo Silveira Crédito: Renata Rasseli

Karla Abad e Andreia Lopes Crédito: Divulgação

Claudia Scarton e Ana Clark Crédito: Divulgação

Rita Camata, Jackie Campos e Lucas Crédito: Divulgação

Sâmia Sassine Crédito: Divulgação

Gabriela Varejão Crédito: Divulgação

RR NEWS

Mariana Buaiz, Beatriz Croce Costa, Lorena Croce, Fabiana Croce, Bia e Caio Perenzin são presenças confirmadas na inauguração da loja Da Tutte Mani, com artesanatos produzidos pelo Instituto Jutta Batista da Silva, neste sábado (26), na Rua do Lazer, em Santa Teresa.

Luzia Toledo, Penha Nonato, Rita Garajau, Beatriz Oliveira Santos, Rita da Luz, Penha Daher, Mariluce Salazar, Renata Gomes, Roberta Drummond, Erica Neves, Flávia Brandão e Emanuele Zago vão prestigiar o jantar beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, nesta quarta-feira (23), no Iate Clube do ES. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também confirmou presença.

Amado Pereira Costa, CEO do grupo VixPrime, que reúne as empresas Caderode, Metalco e Forna Legno, participou da Feira Movelsul, em Bento Gonçalves (RS), importante evento do setor moveleiro no país, onde ele acompanha as tendências do mercado de decoração. Em abril, ele lança showroom da Forna Legno no Estado.