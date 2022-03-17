Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Boate badalada de NYC, Pink Elephant volta a ter filial em Vitória

A casa será inaugurada em abril no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.  A grife l já teve outra filial capixaba, na Praia de Camburi, em 2014

Públicado em 

17 mar 2022 às 12:51
Colunista

Projeto 3D da Pink Elephant no Triângulo das Bermudas Crédito: Divulgação
Considerada a grife de clube noturno mais badalada do mundo, a Pink Elephant será inaugurada em Vitória na primeira quinzena de abril, no coração do entretenimento capixaba, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, colocando a capital do Espírito Santo no roteiro das grandes baladas mundiais.
A brand nova iorquina é representada no Brasil por Giuliano De Luca e chega ao Estado sob o comando do empresário mineiro Roberto Oliveira, radicado em Brasília, e apaixonado pelo Espírito Santo. Roberto está à frente do Grupo Oliveira, que gerencia marcas como o Café De La Musique Brasília, Steak Bull, Yurb, Academia Corpo e Saúde e Atacadão Suplementos, há 25 anos no mercado.
Empresário mineiro Roberto Oliveira, que vai comandar a Pink Elephant em Vitória Crédito: Divulgação
"Conheci Vitória há muitos anos através de um amigo e sempre tive vontade de montar um negócio na cidade. A Pink é a realização de um sonho. A casa tem um ambiente requintado, serviço impecável, som e luz de última geração. Vamos oferecer uma experiência única ao público que está ávido por novas opções no entretenimento de luxo."
Roberto Oliveira - Empresário
Conhecido pela playlist musical eclética, o clube promete animar a noite dos capixabas com nomes em alta no cenário nacional e internacional, que tocarão ritmos diversos como música eletrônica, hip hop, sertanejo, pagode, MPB e funk.
Em 2014, uma filial da Pink Elephant funcionou na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, sob o comando de outros empresários. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados