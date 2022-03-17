Boate badalada de NYC, Pink Elephant volta a ter filial em Vitória

Considerada a grife de clube noturno mais badalada do mundo, a Pink Elephant será inaugurada em Vitória na primeira quinzena de abril, no coração do entretenimento capixaba, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, colocando a capital do Espírito Santo no roteiro das grandes baladas mundiais.
A brand nova iorquina é representada no Brasil por Giuliano De Luca e chega ao Estado sob o comando do empresário mineiro Roberto Oliveira, radicado em Brasília, e apaixonado pelo Espírito Santo. Roberto está à frente do Grupo Oliveira, que gerencia marcas como o Café De La Musique Brasília, Steak Bull, Yurb, Academia Corpo e Saúde e Atacadão Suplementos, há 25 anos no mercado.
"Conheci Vitória há muitos anos através de um amigo e sempre tive vontade de montar um negócio na cidade. A Pink é a realização de um sonho. A casa tem um ambiente requintado, serviço impecável, som e luz de última geração. Vamos oferecer uma experiência única ao público que está ávido por novas opções no entretenimento de luxo."
Conhecido pela playlist musical eclética, o clube promete animar a noite dos capixabas com nomes em alta no cenário nacional e internacional, que tocarão ritmos diversos como música eletrônica, hip hop, sertanejo, pagode, MPB e funk.
Em 2014, uma filial da Pink Elephant funcionou na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, sob o comando de outros empresários.