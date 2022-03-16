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Renata Rasseli

Cauã Reymond e Ferrugem vestem peças criadas por marca do ES

O ator e o cantor  desfilam na TV e em revista da Europa com camisas desenvolvidas pelo Spread Design Studio

Públicado em 

16 mar 2022 às 11:56
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ferrugem e Cauã Reymond
Ferrugem e Cauã Reymond Crédito: Divulgação
Cauã Reymond, o Christian na novela de “Um Lugar ao Sol”, posou para a GQ Portugal, guia de moda e lifestyle para o homem europeu, com peça criada por um estúdio capixaba. Batizada de 'Urban Shirt', a camisa de botão fullprint, da marca capixaba Sauce Company, foi desenvolvida pelo Spread Design Studio, também capixaba, que atua com a criação de/para marcas de moda. A peça caiu no gosto do stylist do galã global.
Outro artista que também vestiu peças criadas pela Spread Design Studio foi o cantor Ferrugem. Em apresentações para a TV, como o TVZ do Multishow, shows, gravações de clipes, participações especiais, inclusive em material divulgado na Times Square; o artista vestiu peças desenvolvidas pelo estúdio. Uma delas foi o crewneck “war”, criado para a CETTI. Já na apresentação do projeto “Respeita a minha história”, aliás, também escolheu peça desenvolvida pela Spread Design Studio, desta vez para a marca Chance Supply - todas que agradaram muito o stylist do cantor, Raphael Pereira.

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Para vestir famosos importantes, como Cauã Reymond e Ferrugem, o trabalho desenvolvido pelo estúdio leva meses. Com sede em Vila Velha, a Spread "faz moda" desde 2014, pensando num processo que inclui branding, naming e identidade visual, além da criação de coleções para marcas - das mais novas às com mais tempo de estrada.
Por trás dos processos está o capixaba Marcos Mendonça, que capitaneia a direção de arte, criação em moda, design gráfico e coolhunting. Ele, que também é especialista em Branding e Moda, atua como artista plástico e colagista. Ao seu lado, está Laura Mansur, que atua com direção de conteúdo, criação em moda e coolhunting. Ela é especialista em pesquisa de tendências e produção de moda.
"Para montar as peças, é feita uma pesquisa em tendências locais e globais, desenvolvimento de estampas, desenho de croquis e uma ficha técnica completa e detalhada. É importante também abraçar o processo por inteiro, com serviços de assessoria têxtil e assessoria audiovisual", explica Laura.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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