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Renata Rasseli

Monumento do ES participa de ação global pela paz e esperança

O Grande Buda será o atrativo capixaba que participa da ação Global Greening, promovido pelo Consulado da Irlanda, ao lado de Cristo Redentor (RJ) e Elevador Lacerda (BA)

Públicado em 

14 mar 2022 às 13:53
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Grande Buda em Ibiraçu (ES)
Grande Buda em Ibiraçu (ES) Crédito: SETUR/ES
Grande Buda será o atrativo capixaba que participa da ação Global Greening, promovido pelo Consulado da Irlanda, em decorrência do Dia da Irlanda, comemorado em 17 de março. A iniciativa é parte do Festival do Dia de São Patrício da Irlanda, que escolhe monumentos especiais em todo o mundo para iluminar na cor verde, representando faróis da esperança e positividade para a humanidade.
A segunda maior estátua de Buda do mundo, localizado às margens da BR-101, no Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu, vai receber a iluminação cênica, assim como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Elevador Lacerda, na Bahia. A iluminação especial permanecerá entre os dias 14 e 17 de março.
A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, destacou que a ação tem um sentido especial. “Estamos apoiando esta ação internacional que, além de colaborar na divulgação do Espírito Santo, tem um sentido importante, o desejo de esperança e paz para o mundo”, completou a secretária, destacando a visibilidade que esta ação dará ao Estado.
De acordo com o Consulado-Geral da Irlanda, aproximadamente 16 mil brasileiros viajam para a Irlanda anualmente. No Estado, a ação conta com o apoio do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), o Mosteiro Zen Budista e a Prefeitura de Ibiraçu.

Construção do Buda de Ibiraçu

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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