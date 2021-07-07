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Covid-19

"Estou emocionado", afirma Cauã Reymond ao ser vacinado

Ator conversou com as enfermeiras sobre seu personagem em 'Um Lugar ao Sol'

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:34
O ator Cauã Reymond
O ator 'Estou emocionado', afirma Cauã Reymond ao ser vacinado Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
O ator Cauã Reymond, 41, foi imunizado nesta quarta (07) contra a Covid-19. Ele publicou uma série de vídeos no Stories do Instagram mostrando desde o momento em que chegou ao posto drive-thru de imunização, no Rio de Janeiro. O ator recebeu a vacina da Janssen, que é aplicada em dose única.
"Cheguei aqui para vacinar, sou o terceiro da fila. Caí da cama. Um amigo me ligou umas 6h30, acho que era para surfar, mas eu vim vacinar", afirmou, aos risos. "É isso aí, vacina sim! Amém."
O ator estava sozinho e pediu para as funcionárias do posto gravarem o momento. "Eu estou emocionado", disse. Reymond também falou com as enfermeiras sobre o seu novo papel na novela "Um Lugar ao Sol" (Globo). "Mas lá não vou ser muito bonzinho, não, vocês vão ter que ter dó de mim", disse. Após a aplicação da injeção, ele agradeceu e tirou fotos com as funcionárias.
Na próxima novela das 21h da Globo, que teve as gravações interrompidas mais de uma vez por causa do novo coronavírus, Reymond vai interpretar os gêmeos que norteiam a história. Separados quando bebês, o primeiro, criado em um orfanato, deve assumir a identidade do irmão, que foi privilegiado, após ele morrer.
De Lícia Manzo, a novela deve estrear a partir de novembro após a reprise de "Império". Alinne Moraes, ex-namorada de Reymond, e Andréia Horta também estão no elenco.

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