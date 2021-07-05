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Sintomas leves

Ana Maria Braga está com Covid-19: "Dor de garganta e cansada"

Apresentadora de 72 anos de idade está sentindo sintomas leves do coronavírus, mas foi levada a hospital, onde é acompanhada por médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 09:52

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 09:52

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Globo
Ana Maria Braga testou positivo para Covid-19 no exame que fez para apresentar o Mais Você nesta semana. A apresentadora já havia tomado duas doses da vacina contra a Covid-19 e está sentindo apenas sintomas leves da doença. 
Segundo o repórter Fabrício Battaglini, Ana foi levada a um hospital, onde é acompanhada por médicos. 
"A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem", destacou ele, ao vivo no programa. 

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Com o afastamento de Ana do comando do Mais Você, o programa segue sendo apresentado por Fabrício junto ao apresentador Felipe Andreoli. 
Em nota oficial, a Globo confirmou o caso: "Nesta segunda-feira, dia 5, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para Covid-19 em teste rápido de rotina feito por protocolo de segurança para as gravações da Globo. Vacinada com duas doses da vacina, Ana Maria está bem e apresenta sintomas leves".
A emissora ainda detalhou: "Enquanto a apresentadora se recupera, o repórter Fabrício Battaglini assume a apresentação do programa, com as reportagens e quadros previstos. A culinária, inédita, foi gravada por Ana Maria. A partir desta terça, a repórter Talitha Morete passa a dividir com Fabrício a apresentação no estúdio, até Ana Maria Braga voltar".

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