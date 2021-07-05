Ana Maria Braga está com Covid-19: "Dor de garganta e cansada"

Ana Maria Braga Crédito: Globo

Ana Maria Braga testou positivo para Covid-19 no exame que fez para apresentar o Mais Você nesta semana. A apresentadora já havia tomado duas doses da vacina contra a Covid-19 e está sentindo apenas sintomas leves da doença.

Segundo o repórter Fabrício Battaglini, Ana foi levada a um hospital, onde é acompanhada por médicos.

"A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem", destacou ele, ao vivo no programa.

Com o afastamento de Ana do comando do Mais Você, o programa segue sendo apresentado por Fabrício junto ao apresentador Felipe Andreoli.

Em nota oficial, a Globo confirmou o caso: "Nesta segunda-feira, dia 5, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para Covid-19 em teste rápido de rotina feito por protocolo de segurança para as gravações da Globo. Vacinada com duas doses da vacina, Ana Maria está bem e apresenta sintomas leves".