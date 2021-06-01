'Um Lugar ao Sol' tem estreia prevista para depois de 'Império'

Cauã Reymond em truque de pós-produção, como gêmeos de "Um Lugar ao Sol" Crédito: Reprodução

A novela inédita "Um Lugar ao Sol" (Globo) deve estrear em novembro, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com a Globo a trama, que teve que ser adiada algumas vezes, em decorrência da pandemia, ainda não está sendo divulgada.

A nova história deve estrear ao final de "Império" (2014, Globo) que está sendo reprisada atualmente. Ainda segundo a coluna, o elenco de "Um Lugar ao Sol" irá contar com grandes nomes da teledramaturgia brasileira.

O ator Rui Rezende, 83, que interpretou o professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" (1985) deve participar da trama, após anos afastado da televisão. Além disso, Antônio Pitanga, 81, também integraria a lista de escalados.

Os dois fariam parte do núcleo de Noca, interpretada por Marieta Severo, 74, para que Lícia Manzo, autora da trama, aborde temas relacionados a terceira idade. Reginaldo Faria, 83, substituído por José de Abreu, 75, estará no elenco para uma participação especial como o par de Noca, avó da personagem de Andreia Horta, 37.

A história também terá os irmãos gêmeos Cristian e Renato, interpretados por Cauã Reymond, 41, que foram separados quando ainda eram bebês. O primeiro, criado em um orfanato, deve assumir a identidade do irmão, que foi privilegiado, após ele morrer.