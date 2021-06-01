'Um Lugar ao Sol' tem estreia prevista para depois de 'Império'

A novela inédita "Um Lugar ao Sol" (Globo) deve estrear em novembro, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com a Globo a trama, que teve que ser adiada algumas vezes, em decorrência da pandemia, ainda não está sendo divulgada.
A nova história deve estrear ao final de "Império" (2014, Globo) que está sendo reprisada atualmente. Ainda segundo a coluna, o elenco de "Um Lugar ao Sol" irá contar com grandes nomes da teledramaturgia brasileira.
O ator Rui Rezende, 83, que interpretou o professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" (1985) deve participar da trama, após anos afastado da televisão. Além disso, Antônio Pitanga, 81, também integraria a lista de escalados.
Os dois fariam parte do núcleo de Noca, interpretada por Marieta Severo, 74, para que Lícia Manzo, autora da trama, aborde temas relacionados a terceira idade. Reginaldo Faria, 83, substituído por José de Abreu, 75, estará no elenco para uma participação especial como o par de Noca, avó da personagem de Andreia Horta, 37.
A história também terá os irmãos gêmeos Cristian e Renato, interpretados por Cauã Reymond, 41, que foram separados quando ainda eram bebês. O primeiro, criado em um orfanato, deve assumir a identidade do irmão, que foi privilegiado, após ele morrer.
Além disso, também estarão na novela nomes como Ana Beatriz Nogueira, Andréa Beltrão, Marco Ricca, Mariana Lima, Natália Lage, Maria Flor, Fernanda de Freitas, Gabriel Leone, Denise Fraga e Regina Braga.