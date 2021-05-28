Série 'Segunda Chamada' tem gravações suspensas após caso de Covid

Jaci ( Paulo Gorgulho ), Lúcia ( Débora Bloch), Sônia ( Hermila Guedes ), Marco André ( Silvio Guindane ) e Eliete (Thalita Carauta ) na primeira temporada de "Segunda Chamada" Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

As gravações da segunda temporada da série "Segunda Chamada", da Globo, foram temporariamente suspensas nesta semana após a confirmação de um caso de Covid-19 na equipe. A informação foi confirmada pela emissora ao jornal Folha de S.Paulo.

A Globo não deu detalhes e informou apenas que as filmagens foram interrompidas "em cumprimento ao protocolo de segurança". Uma atriz do elenco recebeu o diagnóstico de Covid-19, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Não foi divulgado quando as gravações serão retomadas.

Estrelada por Débora Bloch e Paulo Gorgulho, "Segunda Chamada" estreou em 2019. A produção aborda os dramas e desafios de professores e alunos de uma escola pública voltada ao ensino de jovens e adultos.

A trama se passa na fictícia escola estadual Carolina Maria de Jesus, nome, aliás, que foi escolhido em homenagem à escritora negra, considerada uma das mais importantes do país e autora do livro "Quarto de Despejo" (1960).