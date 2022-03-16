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Renata Rasseli

"Confragância" inicia o calendário de reuniões de 2022 em Vitória

Camila Resende reuniu a confraria de amigas e mães com jantar preparado pelo chef Luciano Victal, nesta segunda-feira (14), em Vitória

Públicado em 

16 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Reunião da Confragância
Nara Chequer, Camila Pitanga Salim e Camila Resende: reunião da Confragância nesta segunda-feira (14) Crédito: Elani Passos
Confragância, uma das confrarias mais queridas da cidade, iniciou seu calendário de reuniões nesta segunda-feira (14), na casa da médica Camila Resende, uma das confrades,  na Mata da Praia, em Vitória. O chef Luciano Victal assinou o menu. A reunião marcou ainda a comemoração da aniversariante do mês, Joseanne Pasolini. Confira as fotos da festa na galeria de Elani Passos. 

Reunião da Confragância

LUIZA TRAJANO VEM AÍ

A terceira edição do Fórum Brasil GRC, o maior fórum de governança, risco e compliance do Espírito Santo, acontece na próxima sexta-feira, dia 18, em Vitória. O evento vai reunir as principais lideranças do Estado e palestrantes de renome nacional. Será um espaço de debates, geração de ideias, networking e construção de iniciativas inovadoras.
O tema deste ano é “GRC e o Mundo na Perspectiva ESG”, sigla que em inglês significa environmental, social and governance. O assunto está em alta no mundo corporativo e se refere a importância das questões ambientais, sociais e de governança para as instituições. Ou seja, ao adotar as diretrizes ESG, empresas e poder público entendem quais são os seus impactos na sociedade, se preocupando com o meio ambiente, com as pessoas e adotando boas práticas administrativas. Dessa forma, é possível avaliar os riscos futuros para a tomada de decisão dos investimentos.
O Fórum será aberto pelo Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o Diretor Presidente do ES em Ação, Fábio Brasileiro e a Presidente da Findes, Cris Samorini.
A primeira palestrante será a empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho do gigante do varejo, Magazine Luiza, com a palestra “Quem não entrar no ESG não tem mais valor no mercado”.

ANIVERSÁRIO

Larissa Delbone , Gustavo Cabral Vieira , João Guilherme Delbone Vieira e Miguel Delbone Vieira
Larissa Delbone e  Gustavo Cabral Vieira: celebrando o aniversário dos filhos  João Guilherme Delbone Vieira (6 anos)  e Miguel Delbone Vieira (10 anos), no Vila Pi Crédito: Divulgação

O SONO E A PANDEMIA

Na Semana Mundial do Sono, cujo dia é comemorado no próximo sábado, 19, vale o alerta sobre a piora da qualidade do sono por conta do estresse gerado pela pandemia. Pesquisa Global de Sono, recentemente concluída, confirma que 64% reclamam desse impacto negativo.
De acordo com o médico Roni Chaim Mukamal , superintendente da Medicina Preventiva da MêdSenior, na terceira idade, as queixas de diminuição da qualidade do sono tendem a aumentar. Ela explica que, a partir dos 65 anos, o ideal é dormir entre sete e oito horas por noite, ou seja, o mesmo padrão da fase adulta. A questão principal é estar atento à questão da qualidade desse período. “O padrão de sono pode mudar, sendo mais superficial e menos ininterrupto a partir dessa idade. Cuidados preventivos como a prática de exercício físico, o acompanhamento médico regular de forma integrada para avaliar possíveis problemas como apnéia do sono; questões cardiovasculares; ou diabetes; promovendo saúde e qualidade de vida de forma geral, são o caminho”, afirma.

VISITA ILUSTRE

Giovana Duarte e Hélio de La Peña
A influenciadora Giovana Duarte presenteou o ex-casseta Hélio de La Peña com um quadro feito pelo artista Nico Duarte, de Jesus de Nazareth. O humorista esteve na capital no último fim de semana para apresentação do seu stand up no Vix Comedy Crédito: Divulgação

VIAGEM SOLIDÁRIA

Quantas vezes por dia você já pensou em fazer o bem para alguém, mas não soube como fazer? Agora, já imaginou poder transformar a vida de mais de 160 crianças e adolescentes enquanto estiver ao caminho do trabalho, do médico, da escola ou qualquer outro compromisso do dia a dia?
Pensando nisso, o V1 – o aplicativo de mobilidade urbana do Grupo Águia Branca – criou a campanha “Viagem Solidária”. Entre os dias 14 e 31 de março, enquanto fazem o uso do serviço V1 Viagem – serviço de transporte por aplicativo da marca – os clientes poderão entregar aos motoristas do V1 doações em roupas, acessórios, utensílios e objetos em geral que possam ser reaproveitados em bazar.
A iniciativa surge de um desejo do Time V1 em promover conexões entre quem pode doar e quem precisa receber. Leonardo Balestrassi, Gerente do V1, reforça que a solidariedade precisa ser exercitada, colocada em prática, o ano todo. “Nós do V1 estamos apenas sendo o caminho para que pessoas que sentem esse desejo possam realizar as doações”.

PARCERIA

RR NEWS

O comodoro Carlos Moschen e a diretoria do Asilo de Vitória comemoram: o Jantar dos Chefs, que acontece na próxima quarta-feira (23), às 19h30, no Iate Clube do Espírito Santo, já é um sucesso. Todos os ingressos já foram vendidos e estão esgotados. A noite mais solidária da Capital vai reunir 12 renomados Chefs e vai contar com a apresentação solo da Violinista Suellen Peroni (da Camerata do Sesi) e pocket show com Marcelo Ribeiro e Banda B.
A convite de Eduarda Buaiz, a chef Julia Candeias vai comandar a live da Buaiz Alimentos na próxima quarta (23), compartilhando a receita do queridinho da vez, o bentô cake. O bolo, que tem origem na cultura asiática, já ganhou as redes com memes, frases engraçadinhas e fofurices. A live acontece no instagram @buaizalimentos, às 17 horas.
Cesinha Saade convida para o happy hour na Speed Recovery, com direito a música, hamburger e churrasquinho, nesta quarta (16), a partir das 18h,  em Jardim da Penha. 
Camila Menezes, da Empar, está nos preparativos finais para lançamento de um empreendimento na Mata da Praia. É a primeira vez que a empresa investe na região, com um prédio localizado há 500 metros do mar e com apartamentos loft, de um e dois, atendendo diferentes demandas de mercado. O projeto traz diferentes itens conectados aos novos tempos como espaço compartilhado para coworking e área para delivery.
O jornalista Gabriel Gomes vai receber um grupo seleto de 50 empresárias da Grande Vitória, no próximo dia 23, para brindar os 04 anos do Chá com Elas, encontro de networking feminino. O evento vai acontecer no Hotel Sheraton Vitória.
Fernanda Prates é a anfitriã da 10 ª edição da Festa das Mulheres, nesta quarta-feira (16), no Le Buffet Master, em Vitória.  As homenageadas da noite receberão um troféu exclusivo desenvolvido por Jair Altoé e Cris Rocha.
O advogado tributarista e empresarial Rodrigo Ruschi, que atua há 7 anos no mercado do ramo de Registro de Medicamentos (Anvisa), inaugura a BioVacines, clínica de vacinação, nesta quinta-feira (17), em Vitória.
Juliany Pelissari comemora a parceria entre o Buddha Spa e Jean-Guy de Gabriac, um dos maiores especialistas em bem-estar do mundo, para o desenvolvimento de uma técnica de massagem que promete ser o lançamento do ano neste mercado do Brasil.
Bianca Soares, Mayara Sagrilo e Anastacia Rasseli curtindo o sábado de sol no Ílios Beach House, novo point na orla de Camburi
Bianca Soares, Mayara Sagrilo e Anastacia Rasseli: curtindo o sábado de sol no Ílios Beach House, novo point na orla de Camburi Crédito: Léo Gurgel

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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