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Renata Rasseli

Paola Borges ganha festa de aniversário surpresa em Vitória; veja fotos

A aniversariante ganhou um "parabéns pra você" nesta quinta-feira (10), no Clericot Café, na Curva da Jurema

Públicado em 

14 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aida Cruz, Raphaela Milet, Paola Borges e Sandrinha Fonseca
Aida Cruz, Raphaela Milet, a aniversariante Paola Borges e Sandra Fonseca: tarde de festa em Vitória Crédito: Divulgação
Queridona de RR, Paola Borges ganhou festa de aniversário surpresa nesta quinta-feira (10), no Clericot Café, na Curva da Jurema, em Vitória. O encontro "only for women" foi organizado pelas amigas Gisela Neffa, Kitia Perciano e Vitoria Ferraz. O marido Fábio Daher e o filho Pedro também marcaram presença  na tarde de parabéns pra você. Confira as fotos.  
Fabio Daher, Paola Borges e o filho Pedro
Fabio Daher, Paola Borges e o filho Pedro Crédito: Divulgação

Aniversário de Paola Borges

MULHERES EM LIDERANÇA

Desde que assumiu, em julho de 2020, o compromisso público de equidade de gênero em todos os níveis hierárquicos até 2025, a XP Inc. vem executando uma série de iniciativas para atingir a meta de 50% de mulheres no quadro total de colaboradoras. Como resultado de uma agenda de ações direcionadas, no último ano, a XP Inc. conquistou um crescimento de 120% de mulheres em cargos de liderança.
No Espírito Santo, a XP está sob a responsabilidade da gerente regional Cecília Perini, que comanda um time de 35 profissionais, sendo 22 mulheres – ela também responde pela regional da Bahia. “Tenho nos times regionais mulheres fortes, inteligentes, preparadas e que buscam seu espaço todos os dias. É muito bom saber que trabalhamos em uma empresa que se preocupa e valoriza essa representação”, destaca Cecília.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Talita e Eduardo Borges, Carol e Max Lima, Nathia e Gustavo Meireles
Talita e Eduardo Borges, Carol e Max Lima, Nathia e Gustavo Meireles: lançamento do A7 VIX, primeiro empreendimento imobiliário da Housi -  plataforma de moradia sob demanda com aluguel flexível e online - em Vitória Crédito: Cloves Louzada

BASE 27 E REDE GAZETA CELEBRAM PARCERIA

O hub de inovação Base27 lança, na próxima quinta-feira (17), seu novo programa de inovação aberta voltado para startups do Espírito Santo, o Area 9. O projeto, que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo inovador e contribuir para a criação de um ecossistema cada vez mais conectado e forte no ES, marca também o começo da parceria entre o hub presidido pelo empresário Francisco Carvalho e a Rede Gazeta, que inaugura em breve o seu próprio espaço de inovação e networking. O Area 9, que é um projeto do Base27, será sediado no prédio da Rede Gazeta, em Vitória, com salas de coworking, projetos e atividades colaborativas. Além disso, o grupo presidido por Café Lindenberg passa a ser mantenedor do Base27.

QUERIDAS DE RR

Stella Miranda e Ana Paula Castro
Stella Miranda e Ana Paula Castro: no lançamento da Housi em Vix Crédito: Cloves Louzada

COOPERATIVISMO E TRANSPARÊNCIA

Uma iniciativa do diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, já mobilizou mais de 300 médicos com a discussão de temas relacionados à gestão e ao cooperativismo. No Papo com o Presidente, um evento exclusivo para cooperados – que conta com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) -, Ronchi abre espaço para ouvir ideias, responder dúvidas, conversar sobre resultados e reforçar a importância da união no fortalecimento ao ambiente do cooperativismo. Todos os participantes do encontro virtual recebem em suas casas um kit composto apenas com produtos feitos por cooperativas capixabas.

RR NEWS

Sandra e Moisés Demoner estão nos preparativos para o lançamento da nova coleção Entreposto, que acontece em São Paulo no dia 15. Simultâneo ao lançamento nacional, Sandra realiza um evento, na sua Arte Assinada, para arquitetos convidados a conhecer em primeira mão, a coleção batizada de Amazônia
***
O advogado Alexandre Dalla Bernardina iniciou nesta semana na PUC-SP o doutorado em Direito Civil (Sucessões). Ele, que há 20 anos é referência em Direito de Família, comemora mais uma etapa desafiadora de sua trajetória profissional.
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A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação irá doar o painel do jantar beneficente que acontece no próximo dia 23 de março, no Iate Clube, que irá reunir chefs do Estado que irão preparar diversos pratos requintados para arrecadar renda em prol do Asilo dos Idosos de Vitória.
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O sommelier Bernardo Coelho concluiu um curso na Wset - Wine & Spirit Educations Trust - uma renomada escola de vinhos, e recebeu o certificado WSET nível três - tendo o máximo de quatro níveis. Na ocasião, Bernardo aprendeu a identificar os fatores que trazem qualidade ao vinho, desde a colheita das uvas até seu preparo. O certificado é reconhecido internacionalmente e a novidade irá agregar ainda mais qualidade aos catálogos de vinhos do Empório Joaquim, que são assinados pelo sommelier.
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Evento #aCAAESéDELAS, realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES) em parceria com o Sebrae, a OAB-ES e o Sindiadvogados.
Evento #aCAAESéDELAS, realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES) em parceria com o Sebrae, a OAB-ES e o Sindiadvogados Crédito: Divulgação
Mais de 200 advogadas prestigiaram, na noite da última quinta-feira (10), o evento #aCAAESéDELAS, realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES) em parceria com o Sebrae, a OAB-ES e o Sindiadvogados. O evento contou com palestra, capacitação, sorteios e teve a presença da vice-governadora Jacqueline Moraes; da presidente em exercício da OAB-ES, Anabela Galvão; do presidente licenciado da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho; do superintendente do Sebrae, Pedro Rigo; do presidente da CAAES, Ben-Hur Farina; do presidente do Sindiadvogados, Télvio Valim; entre outras autoridades.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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