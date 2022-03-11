Tatá Bachour comemora aniversário em Vitória; veja fotos

Pisciana querida de RR, Tatá Bachour comemorou idade nova ao lado da família e amigos, nesta quarta-feira (09), no Bendito Bistrô, na Praia do Canto. A noite foi animada pelo Finest Hour Trio, com a participação especial da cantora Laura Calazans. Veja quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Festa de aniversário de Tatá Bachour
LUXO "MADE IN ES"
Com bolsas, sapatos e acessórios de luxo, a grife Jorge Bischoff atua no mercado nacional e internacional. Mas é do município da Serra que saem peças da marca que abastecem as mais de 80 lojas, o e-commerce pelo país e faz a cabeça de famosas como Cleo Pires, Glória Maria, Mariana Weickert e Ana Claudia Michels. A grande operação de logística é feita pela Celer Logistica, localizada no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS).
ANIVERSÁRIO
GUERRA E ALTA NOS PREÇOS
A guerra entre Rússia e Ucrânia já passa de 10 dias e os impactos podem começar a serem sentidos no Espírito Santo. Um deles é o aumento no preço dos fertilizantes, que pode ter reflexos em toda cadeia produtiva. Para o engenheiro de produção e diretor-geral da Natufert - empresa de fertilizantes - Daniel Pinho, o preço dos fertilizantes já está em uma crescente e a previsão é que continue desta forma. "Uma crise no mercado fez os preços dos fertilizantes aumentassem, no ano passado, e essa situação de guerra pode fazer os valores que já estão altos, crescerem mais. Podendo gerar aumento de preços para toda cadeia de produção", alerta.
FESTA
CIRURGIA DE CATARATA REDUZ RISCO DE ALZHEIMER
Um estudo divulgado em janeiro relaciona a cirurgia de catarata à diminuição em 30% do risco de desenvolvimento de Alzheimer em idosos. Segundo a oftalmologista Liliana Nóbrega, o importante trabalho publicado por pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, aponta que este procedimento estimula a parte cognitiva do cérebro prevenindo significativamente a chance de desenvolver formas de demência.
“Já se sabia que a cirurgia de catarata em pacientes de 60 anos ou mais trazia benefícios que iam além da melhora da visão, como mais qualidade de vida à prevenção de quedas e melhora mobilidade, agora, é importante a divulgação de que ela também reduz as chances do acometimento do Alzheimer. Nós, oftalmologistas e geriatras, sabemos e acompanhamos esses trabalhos atentamente, mas é fundamental que os capixabas também conheçam esses dados para que possam cuidar adequadamente da sua saúde ocular,” diz a médica.
PAI E FILHA
RR NEWS
Será lançado nesta sexta-feira (11), às 18h, na Casa 1789, em Santa Lúcia, o livro "O Direito de Família e Psicanálise", organizado pelas psicanalistas Cecília Oliveira, Claudia Pretti e Vera Saleme.
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Parabéns pra você: Valdecir Torezani recebe nesta sexta-feira (11) para comemorar seus 6.9, a partir do meio-dia, no Le Buffet Master. Estaremos lá!
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Alex Amorim, o Piu, convida para a "Meditação pela Paz", neste sábado (12), às 9h, na Praça do Bob's, na Praia do Canto.
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Enio Leite, especialista em harmonização orofacial, viaja para a Flórida este mês para participar de um curso avançado em anatomia oferecido pelo M.A.R.C., o Miami Anatomical Research Center. O local é referência internacional em treinamentos na área.
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A empresária Dione Arruda convida as mulheres para o evento em homenagem ao Dia da Mulher, organizado pela Tarumã Studio Automotivo e pela Associação dos Proprietários de Harley Davidson do ES (ASPHD – ES). O encontro contará com um delicioso brunch, seguido de um ride pela ilha de Vitória e participação do grupo de mulheres motociclistas Ladies Of The Road. Será no sábado (12), no pátio da Tarumã.
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Neste sábado (12), a Bodytech Vitória em parceria com o Shopping Vitória fará um aulão especial de ginástica localizada e funcional, com Sergio Orofino e Nicole Lombardi, no Épico Beach Bar, em mais uma edição do Bodytech Na Praia. O evento especial Dia da Mulher começa a partir das 7h30.
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Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso recebem neste sábado (12), no Ilios Beach House, na Praia de Camburi, para uma programação especial, o ‘Special Ladies Day’. O evento contará com Penélope DJ e Monia Lombardi no comando das picapes, a partir das 12h.
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