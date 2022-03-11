Tatá Bachour comemora aniversário em Vitória; veja fotos

Os pais Regina e Adir Bachour e aniversariante Tatá Bachour: noite de festa em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Pisciana querida de RR, Tatá Bachour comemorou idade nova ao lado da família e amigos, nesta quarta-feira (09), no Bendito Bistrô, na Praia do Canto. A noite foi animada pelo Finest Hour Trio, com a participação especial da cantora Laura Calazans. Veja quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Festa de aniversário de Tatá Bachour

LUXO "MADE IN ES"

Com bolsas, sapatos e acessórios de luxo, a grife Jorge Bischoff atua no mercado nacional e internacional. Mas é do município da Serra que saem peças da marca que abastecem as mais de 80 lojas, o e-commerce pelo país e faz a cabeça de famosas como Cleo Pires, Glória Maria, Mariana Weickert e Ana Claudia Michels. A grande operação de logística é feita pela Celer Logistica, localizada no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS).

ANIVERSÁRIO

André Hees e Ricardo Zanete Hees de Carvalho: os maiores amores de RR comemoraram seus aniversários com a família, nesta quarta-feira (09) na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

GUERRA E ALTA NOS PREÇOS

A guerra entre Rússia e Ucrânia já passa de 10 dias e os impactos podem começar a serem sentidos no Espírito Santo. Um deles é o aumento no preço dos fertilizantes, que pode ter reflexos em toda cadeia produtiva. Para o engenheiro de produção e diretor-geral da Natufert - empresa de fertilizantes - Daniel Pinho, o preço dos fertilizantes já está em uma crescente e a previsão é que continue desta forma. "Uma crise no mercado fez os preços dos fertilizantes aumentassem, no ano passado, e essa situação de guerra pode fazer os valores que já estão altos, crescerem mais. Podendo gerar aumento de preços para toda cadeia de produção", alerta.

FESTA

Beatriz, Lorena e Fabiana Rassele Croce: celebrando Ricardo e André Hees! Crédito: Monica Zorzanelli

CIRURGIA DE CATARATA REDUZ RISCO DE ALZHEIMER

Um estudo divulgado em janeiro relaciona a cirurgia de catarata à diminuição em 30% do risco de desenvolvimento de Alzheimer em idosos. Segundo a oftalmologista Liliana Nóbrega, o importante trabalho publicado por pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, aponta que este procedimento estimula a parte cognitiva do cérebro prevenindo significativamente a chance de desenvolver formas de demência.

“Já se sabia que a cirurgia de catarata em pacientes de 60 anos ou mais trazia benefícios que iam além da melhora da visão, como mais qualidade de vida à prevenção de quedas e melhora mobilidade, agora, é importante a divulgação de que ela também reduz as chances do acometimento do Alzheimer. Nós, oftalmologistas e geriatras, sabemos e acompanhamos esses trabalhos atentamente, mas é fundamental que os capixabas também conheçam esses dados para que possam cuidar adequadamente da sua saúde ocular,” diz a médica.

PAI E FILHA

Luna e Leonardo Hees Drummond: em noite de aniversário em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

RR NEWS

Será lançado nesta sexta-feira (11), às 18h, na Casa 1789, em Santa Lúcia, o livro "O Direito de Família e Psicanálise", organizado pelas psicanalistas Cecília Oliveira, Claudia Pretti e Vera Saleme.

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Parabéns pra você: Valdecir Torezani recebe nesta sexta-feira (11) para comemorar seus 6.9, a partir do meio-dia, no Le Buffet Master. Estaremos lá!

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Alex Amorim, o Piu, convida para a "Meditação pela Paz", neste sábado (12), às 9h, na Praça do Bob's, na Praia do Canto.

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Enio Leite, especialista em harmonização orofacial, viaja para a Flórida este mês para participar de um curso avançado em anatomia oferecido pelo M.A.R.C., o Miami Anatomical Research Center. O local é referência internacional em treinamentos na área.

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Rodrigo Giuriato e Patrick Schilte: inauguração da primeira franquia da Fast Nutri To Go na Praia da Costa Crédito: Léo Gurgel

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A empresária Dione Arruda convida as mulheres para o evento em homenagem ao Dia da Mulher, organizado pela Tarumã Studio Automotivo e pela Associação dos Proprietários de Harley Davidson do ES (ASPHD – ES). O encontro contará com um delicioso brunch, seguido de um ride pela ilha de Vitória e participação do grupo de mulheres motociclistas Ladies Of The Road. Será no sábado (12), no pátio da Tarumã.

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Neste sábado (12), a Bodytech Vitória em parceria com o Shopping Vitória fará um aulão especial de ginástica localizada e funcional, com Sergio Orofino e Nicole Lombardi, no Épico Beach Bar, em mais uma edição do Bodytech Na Praia. O evento especial Dia da Mulher começa a partir das 7h30.

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Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso recebem neste sábado (12), no Ilios Beach House, na Praia de Camburi, para uma programação especial, o ‘Special Ladies Day’. O evento contará com Penélope DJ e Monia Lombardi no comando das picapes, a partir das 12h.

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