Cláudia Cabral comemora aniversário com amigos capixabas em Vitória

Claudia Cabral comemorou aniversário neste sábado (12), na Galpão Produções, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

Carioca de nascimento, capixaba de coração, Cláudia Cabral fez uma legião de amigos quando morou em Vitória, de 1997 a 2002, e comandou a Secretária de Cultura da Capital, na gestão do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas. E neste ano, a "carioxaba", como ela se define", resolveu comemorar aniversário na Ilha, ao lado dos amigos capixabas, neste sábado (12), na Galpão Produções, de Lúcia Caus, em Vitória.

Fabinho Carvalho ficou a cargo da discotecagem. E aniversariante e o marido Cezar Vasquez cuidaram do menu super elogiado. Claudia preparou a salada Niçoise e Cezar cozinhou duas massas. Em breve, a aniversariante estará de volta à ilha para o Festival de Cinema de Vitória - Reencontro e para o Santa Jazz.

Cezar Vasquez, Claudia Cabral, Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas Crédito: Renata Rasseli

João Gualberto, Claudia Cabral, André Hees e Marcelo Ribeiro Crédito: Renata Rasseli

Beatriz Szpilman, Fabio Carvalho, Lucia Caus, Claudia Cabral e Grazi Debbane Crédito: Renata Rasseli

Beatriz e Rubens Szpilman e Flavia Carvalhinho Crédito: Renata Rasseli

Lorena Croce e Joelmo Costa Crédito: Renata Rasseli

Dani Godoy e Mônica Debbane Crédito: Renata Rasseli

Renata Rasseli, Lorena Rassele Croce e Fabiana Croce Crédito: Divulgação

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Lane Santos Marianelli comemorou nova idade ao lado do marido Carlos Marianelli, familiares e amigos, neste sábado, 12, com um jantar do Domus Itálica Ristorante. Crédito: Cloves Louzada

MARIEN CALIXTE JAZZ MUSIC FESTIVAL

Vitória recebe, neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de março, a segunda edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. Um dos destaques do festival é o pianista pernambucano Amaro Freitas. Da periferia do Recife, o novo ícone internacional do jazz é uma das mais de 10 atrações que se apresentação ao vivo no evento.

CAPIXABA EM NYC

Nosso chef Juarez Campos: em visita ao Fasano de Nova York Crédito: Divulgação

CAPIXABA NO PRÊMIO TI DO ANO

O capixaba Tasso Lugon, diretor de Tecnologia do Banestes, é um dos três finalistas no Prêmio Executivo de TI do Ano 2022, premiação anual realizada pela IT Mídia desde 2001. Ele disputa na categoria “Desenvolvimento: transições Agile e DevOps”. Os vencedores serão conhecidos durante o IT Forum Ibirapuera, que será realizado na próxima quarta-feira (16), em São Paulo. Em 2022, o prêmio recebeu 464 inscrições de projetos, incluindo grandes empresas como Meta (Facebook), CISCO, Google, Oracle, Microsoft, IBM, Petrobras, Mercedez Bens, GOL, Itau, Yamara, Nestle, Dell Technologies, Banco do Brasil, Claro, Algar, entre outras.

RR NEWS

Maria Sanz vai comemorar aniversário neste sábado (19), no Litt Bar, Curva da Jurema, com show de Xá da Índia e DJs Pedro Manoh e a Larissa Tan Tan nas picapes.

Claudia Scarton recebe para a reinauguração da sua La Basseti com presença da marca francesa de fitocosméticos de luxo Sisley, nesta quarta-feira, a partir das 17h, na Praia do Canto. Será realizada demonstração dos best sellers da label e as convidadas serão presenteadas com mimos exclusivos.

Márcia Santos e Lorena Gasparino embarcaram nesta segunda-feira (14) para Paris. Vão se preparar para a Live de Lançamento Inverno 22 da sua Closet Collection, nesta quarta (16), às 12h, na Torre Eiffel Paris.

Ivana Izoton convida para a abertura da exposição "Clímax", da artista Michelly Sugui, nesta quarta-feira (16), que marca o início do calendário 2022 da Parede Galeria, na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto.

A publicitária Flávia da Veiga, especialista na Ciência da Felicidade, e Vivian Almeida, presidente da ADEPES: em palestra para Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (ADEPES) com o tema “Felicidade se aprende” Crédito: Divulgação

A Selecta, que neste ano completa 29 anos de existência auxiliando na gestão de carreiras no Espírito Santo, fortalece em 2022 sua atuação para o Rio de Janeiro e São Paulo. A psicóloga especialista em gestão de liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, passa a ter residência fixa no Rio, onde inicia projetos de expansão, também conectados ao mercado paulista. A atuação no Espírito Santo continua acontecendo, explica Vânia, e será fortalecida pelas plataformas online, presencial e pela equipe local.

Com o objetivo de multiplicar conhecimento e melhorar cada vez mais o alinhamento de metas e a sinergia de todos os colaboradores, os empresários Luiz Silva, Jorge Lopes e Marcelo Sartório promovem a 2º jornada de gestores do Grupo Prime, nesta quarta-feira, 16, das 7h30 às 19h, no Hotel Sena Ilha do Boi.

Thiago Bandeira, Presidente da G.R.E.S. Andaraí, convida para o ensaio aberto na Praça Álvaro Amorim, em Santa Martha, nesta quarta-feira (16), a partir das 19h30. A entrada é franca.