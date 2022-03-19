Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Capixabas participam de viagem cultural a São Paulo

A galerista Gorete Thorey foi a anfitriã do projeto Artsy Sampa, com visitas a exposições de arte, almoços e jantares gastronômicos e hospedagem no Hotel Rosewood

Públicado em 

19 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marilia Celin, Sandra Corteletti, Gorete Thorey, Tereza Nader, Sandra Ely, Maria Cecília Nascif, Bernadette Nascif
Marilia Celin, Sandra Corteletti, Gorete Thorey, Tereza Nader, Sandra Ely, Maria Cecília Nascif e Bernadette Nascif: capixabas em visita à exposição "Amazônia", de Sebastião Salgado, em Sampa.  Crédito: Divulgação
Nossa galerista Gorete Thorey foi a anfitriã de um uma viagem cultural para São Paulo, a Artsy Sampa, nesta quarta e quinta-feira (16 e 17). A experiência incluiu a hospedagem no luxuoso Hotel Rosewood (antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo), que faz parte da Cidade Matarazzo; visita ao 1ª edição da ArtSampa, no Parque Ibirapura, visita à exposição "Amazônia, de Sebastião Salgado,  almoço no restaurante do MAM e happy hour no piano bar do icônico Terraço Itália.
O grupo foi formado por Sandra Ely Almeida, Maria Tereza Nader,  Célia Colodete, Márcia Flores, Marília Celin, Josiane Dalvi, Maria Cecília Nascif, Bernadette Nascif e Sandra Corteletti.

Viagem cultural de capixabas para São Paulo

NOITE DE FESTA DA INOVAÇÃO CAPIXABA

Hub de inovação Base 27
Time de inovação da Rede Gazeta: Leticia Lima, gerente de Inovação; Eduardo Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios; Marcello Moraes, diretor-geral e Felipe Cardozo, intraempreendedor Crédito: Carlos Alberto Silva
Francisco Carvalho, Marcello Moraes, Dudu Lindenberg e Antônio Toledo: noite de inauguração do Rooftop Timenow e lançamento da parceria entre Base27 e Rede Gazeta
Francisco Carvalho, Marcello Moraes, Dudu Lindenberg e Antônio Toledo: noite de inauguração do Rooftop Timenow e lançamento da parceria entre Base27 e Rede Gazeta Crédito: Timenow/Divulgação

RR NEWS

Após o sucesso no verão em Guarapari, os responsáveis por trazer o P12 - Parador Internacional para o Espírito Santo, os empresários Guilherme Stelzer, Gustavo Batista, Itagildo Marques, Nelinho Miranda, Léo Caetano e Cícero Ribeiro, levam o Camarote P12 para o Desfile das Escolas de Samba em Vitória, nos dias 8 e 9 de abril. A parceria que foi um sucesso no verão se estende ao Sambão do Povo.
Os pais são modelos para os filhos. Sabendo disso e com o objetivo de criar filhos saudáveis, os médicos Thanguy e Patrícia Friço falam nesta terça-feira (22), às 19 horas, no Showa Nature Living sobre essa relação entre pais e filhos. Na ocasião, eles lançam o livro Pais Saudáveis = Filhos Saudáveis, bem como, o novo canal do YouTube que leva o mesmo nome do livro.
Na quinta-feira (24), às 20 horas, no restaurante Coco Bambu, do Shopping Praia da Costa, acontece o jantar de entrega da primeira premiação de 2022 dos profissionais vencedores do mês do Prêmio Vix Design, destinado a arquitetos, designers de interiores e decoradores. Além de premiar o trabalho dos três finalistas, será apresentada as novidades do Prêmio Vix Design para 2022. Robson Arruda representando a Natuzzi Vitória, confirma presença.
Adialda e Mayka Schneider
Adialda e Mayka Schneider: em noite de comemoração do Mês da Mulher, em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Os empresários Rafael Lino e André Correia recebem construtores, parceiros e clientes para a inauguração da Central de Lançamentos da sua imobiliária na próxima quinta-feira, 24 de março. A nova filial ficará em Itaparica e irá focar na venda de imóveis na planta.
Hugo Rodrigues convida para a 1ª edição da Mesa de Negócios do ano de 2022, na segunda-feira (21), no Vila Parque Boliche,  show de Marcelo Ribeiro e banda, DJs Larissa Tantan e Baddu Machado.
Vila Velha recebe nesta terça (22), às 19h, na UVV, mais uma edição do “Dia da Gastronomia”, evento organizado pelo curso de Gastronomia, que reúne o renomado chef brasileiro Jimmy Ogro, que comanda quadros de culinária no programa “Mais Você” da Rede Globo e dono do restaurante BistrOgro e grandes chefs do Espírito Santo comoHugo Grassi, Chiericatti, Juarez Campos, Ari Cardoso, Marcela Bourguignon e Alessandro Eller. Alé
Gina Strozzi e Solano Madeira
Gina Strozzi e Solano Madeira: celebrando 1 ano de casamento com jantar no Lareira Portuguesa Crédito: Divulgação

Veja Também

Patrimônio histórico do ES, Igreja de Araçatiba será restaurada

Boate badalada de NYC, Pink Elephant volta a ter filial em Vitória

Cauã Reymond e Ferrugem vestem peças criadas por marca do ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

celebridades Cultura Famosos Arte Exposição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados