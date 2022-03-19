Capixabas participam de viagem cultural a São Paulo

Marilia Celin, Sandra Corteletti, Gorete Thorey, Tereza Nader, Sandra Ely, Maria Cecília Nascif e Bernadette Nascif: capixabas em visita à exposição "Amazônia", de Sebastião Salgado, em Sampa. Crédito: Divulgação

Nossa galerista Gorete Thorey foi a anfitriã de um uma viagem cultural para São Paulo, a Artsy Sampa, nesta quarta e quinta-feira (16 e 17). A experiência incluiu a hospedagem no luxuoso Hotel Rosewood (antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo), que faz parte da Cidade Matarazzo; visita ao 1ª edição da ArtSampa, no Parque Ibirapura, visita à exposição "Amazônia, de Sebastião Salgado, almoço no restaurante do MAM e happy hour no piano bar do icônico Terraço Itália.

O grupo foi formado por Sandra Ely Almeida, Maria Tereza Nader, Célia Colodete, Márcia Flores, Marília Celin, Josiane Dalvi, Maria Cecília Nascif, Bernadette Nascif e Sandra Corteletti.

Viagem cultural de capixabas para São Paulo

NOITE DE FESTA DA INOVAÇÃO CAPIXABA

Time de inovação da Rede Gazeta: Leticia Lima, gerente de Inovação; Eduardo Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios; Marcello Moraes, diretor-geral e Felipe Cardozo, intraempreendedor Crédito: Carlos Alberto Silva

Francisco Carvalho, Marcello Moraes, Dudu Lindenberg e Antônio Toledo: noite de inauguração do Rooftop Timenow e lançamento da parceria entre Base27 e Rede Gazeta Crédito: Timenow/Divulgação

RR NEWS

Após o sucesso no verão em Guarapari, os responsáveis por trazer o P12 - Parador Internacional para o Espírito Santo, os empresários Guilherme Stelzer, Gustavo Batista, Itagildo Marques, Nelinho Miranda, Léo Caetano e Cícero Ribeiro, levam o Camarote P12 para o Desfile das Escolas de Samba em Vitória, nos dias 8 e 9 de abril. A parceria que foi um sucesso no verão se estende ao Sambão do Povo.

Os pais são modelos para os filhos. Sabendo disso e com o objetivo de criar filhos saudáveis, os médicos Thanguy e Patrícia Friço falam nesta terça-feira (22), às 19 horas, no Showa Nature Living sobre essa relação entre pais e filhos. Na ocasião, eles lançam o livro Pais Saudáveis = Filhos Saudáveis, bem como, o novo canal do YouTube que leva o mesmo nome do livro.

Na quinta-feira (24), às 20 horas, no restaurante Coco Bambu, do Shopping Praia da Costa, acontece o jantar de entrega da primeira premiação de 2022 dos profissionais vencedores do mês do Prêmio Vix Design, destinado a arquitetos, designers de interiores e decoradores. Além de premiar o trabalho dos três finalistas, será apresentada as novidades do Prêmio Vix Design para 2022. Robson Arruda representando a Natuzzi Vitória, confirma presença.

Adialda e Mayka Schneider: em noite de comemoração do Mês da Mulher, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Os empresários Rafael Lino e André Correia recebem construtores, parceiros e clientes para a inauguração da Central de Lançamentos da sua imobiliária na próxima quinta-feira, 24 de março. A nova filial ficará em Itaparica e irá focar na venda de imóveis na planta.

Hugo Rodrigues convida para a 1ª edição da Mesa de Negócios do ano de 2022, na segunda-feira (21), no Vila Parque Boliche, show de Marcelo Ribeiro e banda, DJs Larissa Tantan e Baddu Machado.

Vila Velha recebe nesta terça (22), às 19h, na UVV, mais uma edição do “Dia da Gastronomia”, evento organizado pelo curso de Gastronomia, que reúne o renomado chef brasileiro Jimmy Ogro, que comanda quadros de culinária no programa “Mais Você” da Rede Globo e dono do restaurante BistrOgro e grandes chefs do Espírito Santo comoHugo Grassi, Chiericatti, Juarez Campos, Ari Cardoso, Marcela Bourguignon e Alessandro Eller. Alé