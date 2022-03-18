Patrimônio histórico do ES, Igreja de Araçatiba será restaurada

Igreja de Araçatiba, em Viana Crédito: Secom/Prefeitura de Viana

Um dos monumentos religiosos mais importantes do Espírito Santo, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Araçatiba, Viana, será restaurado. Quem assinará o trabalho é a gestora cultural Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi.

O anúncio oficial, com detalhamento dos trabalhos de restauro e readequação do monumento do século XVIII, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, será na segunda-feira (21), com presenças importantes.

Estão confirmados o Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos; o Secretário-Executivo do Ministério do Turismo, Marcos José Pereira; o Prefeito de Viana, Wanderson Bueno; a Presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel; a superintendente do Iphan-ES, Elisa Machado Taveira; além de representantes dos patrocinadores BNDES, EDP e Instituto Cultural Vale, entre outras autoridades.

Segundo Érika, investir no restauro de monumentos históricos é fundamental para o conhecimento e a valorização da rica história cultural capixaba. “Acho até que este patrimônio tem um valor diferenciado, afinal assim como o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a Igreja de Araçatiba faz parte do projeto de desenvolvimento turístico que marca a presença dos Jesuítas no Espírito Santo, na época do Brasil Colônia, sendo o mais completo e importante roteiro jesuítico do Brasil, com 137 quilômetros”, comentou.

MODA

Sérgio Paulo Rabello, a anfitriã Claudia Scarton e Lilian Rabinovitch: tarde de moda e beleza na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ELAS NO MERCADO IMOBILIÁRIO

O mercado da construção civil, historicamente dominado pelos homens, está sendo ocupado por mulheres desde o planejamento até o comando das construções. Segundo dados recentes do Painel da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho, em 2020, a participação das mulheres na área aumentou 5,5% em relação ao ano anterior. Os dados apontam que o número de mulheres no mercado da construção civil aumentou de 205.033 em 2019 para 216.330 no ano seguinte.

O presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida, conta que esse aumento da participação das mulheres já é perceptível na construtora. “Na Morar elas ocupam diversos cargos de liderança, até mesmo nas obras. No escritório elas ocupam 54% das vagas e nas obras apresentam um percentual também significativo: 40%”, disse.

LANÇAMENTO

Mônica, Móises e Sandra Demoner Crédito: Cloves Louzada

LOJA CONCEITO DE REVESTIMENTO E METAIS

Depois de anos se dedicando ao universo da consultoria de projetos, mostras de decoração e showrooms para diversas lojas e empresas no Espírito Santo, a empresária Flávia Dadalto agora se dedica ao seu mais novo projeto, a Lab Revest. Ela abre na segunda-feira (21), sua loja própria de revestimentos, metais e outros acessórios, no coração da Enseada do Suá, em um espaço de quase 400 metros quadrados.

A loja vai muito além de um showroom completo com marcas exclusivas e renomadas do Brasil e exterior no segmento, mas também traz um novo conceito colaborativo para o mercado de arquitetura, designer de interiores e decoração do Espírito Santo. “Como o próprio o nome da loja diz, queremos ser um espaço de conexão, criatividade, tecnologia, um laboratório de ideias sem limites. Aqui o profissional ou o cliente terá liberdade de deixar fluir sua imaginação para projetar. E assim, juntos, vamos transformar sonhos em realidade levando para cada projeto, cada ambiente, a melhor performance para melhor qualidade de vida de quem vai viver ali”, explica Flávia.

HAPPY HOUR

Cesinha Saade, Juarez Gustavo Soares e Rogério Dias: happy hour em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

RR NEWS

Nossa médica oftalmologista Karla Campana, da Clínica Phoco, participa na semana que vem, do dia 24 ao 26, do 19º Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Glaucoma, em São Paulo. É o maior congresso de glaucoma da América Latina, reunindo os melhores profissionais da área. Karla Campana buscará principalmente informações para aprimorar técnica cirúrgica.

Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto inauguram, em breve, seu estúdio de beleza, na Aleixo Netto, na Praia do Canto. O espaço vai ganhar uma sala para noivas e um lounge para exposição de arte e mini eventos.

Andréia Biccas convida para o Prêmio Vix Design, encontro arquitetos e designersde interiores com lojistas e parceiros, no próximo dia 24, no Coco Bambu, na Praia da Costa.

Juliana Magalhães e Renata Pimentel: na tarde de moda de Claudia Scarton em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Claudia Dias Viana Mendes e Lilia Mello, das pousadas Vila Theodoro (Santa Teresa) e Rabo do Lagarto (Pedra Azul) vão assinar o coquetel de inauguração da Da Tutte Mani, a loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva, no dia 26, em Santa Teresa. O evento contará ainda com a apresentação do Coral do Circolo Trentino da cidade.

Edu Henning anuncia: vem aí a festa que promete “balançar” um dos mais tradicionais clubes sociais do Espírito Santo. A banda Clube Big Beatles será atração principal da “Festa do Cassete” que acontece na Arci, Ibis, Vila Velha, no próximo dia 9 de abril. A festa terá ainda o DJ Baddú animando o público com clássicos dos anos 60,70 e 80.

O gerente geral de Vendas da CBL, Renato Ferreira, está entre os mais de 500 participantes de todo o país que estarão nesta sexta (18) e sábado (19), no primeiro grande evento do mercado imobiliário a ser realizado de forma presencial pós-pandemia. O Imobi Conference Experience, ou apenas ICXP, será realizado em Curitiba (PR) e vai abordar temas como tendências do mercado de imóveis, marketing, vendas e outros.

A empresária e farmacêutica Cecilia Schneider participa do evento “Ouse conquistar a si mesma mulher - Saúde Integrativa Spa Day”, onde falará sobre a importância do autocuidado para a mulher, neste sábado, 19, a partir das 9h, no Barro Vermelho, em Vitória.