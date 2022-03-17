Galeria do ES inaugura a exposição "Observar Territórios"; veja fotos

Hilal Sami Hilal, Aline Moreno, Thais Hilal e Manoel Novello: na abertura da exposição "Observar Territórios" em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Com 15 anos de história, a Oá Galeria de Arte Contemporânea abre sua programação de 2022 com a exposição "Observar Territórios", dos artistas Aline Moreno (SP) e Manoel Novello (RJ). A mostra reúne obras da produção recente dos artistas, que se contrapõem pela natureza singular de suas pesquisas, processos e técnicas.

Confira quem prestigiou o vernissage nesta terça-feira (15) na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Abertura da Exposição "Observar Territórios", na Oá Galeria

QUINTA MOVIMENTADA PARA INOVAÇÃO

O hub de inovação Base27 e a Timenow, empresa capixaba de consultoria e gerenciamento de projetos, inauguram nesta quinta-feira (17) um novo espaço de conexão na Enseada do Suá: o Rooftop Timenow. Na cobertura do prédio onde ambas estão sediadas, também nomeado Base27, o local conta com vista para a Baía de Vitória, Terceira Ponte e Convento da Penha. Localizado no reduto de importantes empresas da capital, como Wine, Aevo EDP e ISH, o espaço estará disponível para locação por empresas do ecossistema e a expectativa é que o lugar seja cenário para o fechamento de novos negócios e palco para a celebração de parcerias promissoras.

REDE GAZETA E INOVAÇÃO

Francisco Carvalho Crédito: Acervo Base 27

É o caso do Base27 e da Rede Gazeta, que também nesta quinta-feira (17) comemoram a mais nova parceria a favor da inovação no ES com o lançamento do programa de inovação aberta Area 9, voltado para startups. O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o presidente do Base27, Francisco Carvalho, celebram o acordo entre o hub - que em junho completará 2 anos de operação - e o grupo de comunicação nascido em 1928. Além disso, a Rede Gazeta passa a ser mantenedora do Base27.

CARNAVAL ECONÔMICO

O carnaval com os desfiles das escolas de samba está sendo atípico em vários aspectos este ano. Da mudança de data para abril ao fator econômico. Os destaques de luxo, que sempre investiram altas quantias em fantasias grandiosas, não estão com a mesma animação, digamos, econômica. Como grande parte do material das fantasias é importado, o jeito é usar a criatividade pra não deixar o costeiro de luxo cair na avenida. Flávio Rafalski, estilista que se especializou em fantasias de luxo com muitos cristais Swarovski, pedrarias e penas de faisão albino, resume: "Com o dólar nas alturas, será o carnaval da criatividade e da reinvenção sem deixar a beleza e o luxo de lado". São os destaques sambando na cara e na cotação da moeda americana.

INAUGURAÇÃO

Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese: na inauguração da Casa do Serralheiro, em São Mateus Crédito: Felipe Reis

HOSPITAL SANTA RITA COMPLETA 52 ANOS

O Hospital Santa Rita de Cássia completa no dia 31 deste mês de março 52 anos de atividades. Ao longo desse período, tornou-se o maior complexo oncológico do Espírito Santo e pioneiro em diversos serviços, entre eles, a aquisição da primeira impressora 3D para produção de talas ortopédicas no Espírito Santo, a inauguração da Unidade de Medicina Robótica e Alta Tecnologia, Unidade Cardioneurovascular, Unidade de Diagnóstico Avançado. Em breve, o hospital abrirá as portas do seu mais novo serviço, a Unidade Materno-Infantil Santa Rita, com um novo conceito de maternidade. E, até o final do ano, a previsão é de inaugurar mais uma unidade, a de Medicina Nuclear.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Andreia Bitti, Rossana Diniz, Delma Negreiros e Tatá Bachour: celebrando na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação

COMPROMISSO "MADE IN ES"

Muito além de produzir cosméticos e tratamentos capilares, a Ervas Naturais assume um compromisso ético com a sociedade. E esse compromisso foi reconhecido pela Pesquisa Humanizadas, que premiou a empresa capixaba com o selo “Melhores para o Brasil”. Atingindo a nota BBB, com índice de satisfação do cliente de 98%, a Ervas Naturais é a única da indústria capixaba a se enquadrar no ranking das 300 empresas mais humanizadas do país. A proposta da Pesquisa Humanizadas é avaliar o nível de consciência das empresas, buscando entender não apenas se ela gera valor para a sociedade, mas também como esse valor é gerado. A premiação acontece no dia 23, às 10h, por meio de transmissão ao vivo na plataforma Humanizadas.

ALMOÇO

Clovis Vieira e Pedro Chieppe: encontro no Café com Delícias, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

PANDEMIA E GUERRA

O ano de 2022 começou com a variante ômicron mostrando que a pandemia ainda tem força para alterar previsões para a retomada econômica. Agora, a invasão da Ucrânia pela Rússia começa afetar a economia global, também gerando incertezas para o cenário macroeconômico. É nesse contexto que empresários capixabas se reúnem nesta quinta-feira (17) para a reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do ES (GPAEES), que terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

RR NEWS

Nesta quinta-feira (17), a designer Carolina Neves recebe convidadas especiais nas lojas da marca em Vitória., com a presença da chef Kamila Zamprogno, do Café Haus, e Luciana Melo, especialista em beleza. Das 14h até as 19h, Luciana estará proporcionando uma experiência sobre beleza no Shopping Vitória. E das 15h às 20h, Kamilla estará no Ateliê Praia do Canto em um encontro gastronômico com receitas exclusivas da culinária italiana.

Sidemar Acosta foi reeleito nesta quarta-feira (16) como presidente do Sindiex, entidade que completa 30 anos em maio e representa as empresas exportadoras e importadoras do Espírito Santo. Ele fica no cargo por mais quatro anos. Ao lado dele, ocupam os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente, Agnaldo de Assis e Erimar Trindade, além de sete diretores efetivos, 10 diretores suplentes e seis membros do Conselho Fiscal. Nessa nova gestão, uma novidade: Angela Nogueira é a primeira mulher eleita para a diretoria efetiva.

Nesta sexta-feira (18), é celebrado o Dia Mundial do Sono. Entre os dias 18 e 24 de março acontece a Semana do Sono em todo o país. A presidente da Associação Brasileira do Sono do Espírito Santo, a pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, participará de live sobre a “Privação espontânea do sono” já na sexta ao lado da neurologista Laís Fardin. Todas as lives serão transmitidas pelo IG da Associação Brasileira do Sono.

A médica oncologista Juliana Alvarenga é a mediadora do evento Esferas da Oncologia, promovido pela AstraZeneca , nesta quinta-feira (17), no Canto do Vinho, em Vitória. Participam também os médicos William Nassib, diretor médico de oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Aline Fusco Fares, oncologista do Instituto do Câncer de São José do Rio Preto e Thiago Bueno, oncologista do Camargo Câncer Center.

A corretora de seguros Liliane Porto, idealizadora do projeto Mulheres Empreendedoras ES, é convidada desta sexta (18), para palestrar no 1º Seminário da Associação das Câmaras Municipais e de Vereadoras do Espírito Santo (ASCAMVES) Mulher, que acontece a partir das 9h30, na Assembleia Legislativa do ES. Liliane vai bater um papo com o público feminino presente sobre sua trajetória no empreendedorismo feminino.

Jéssica de Oliveira e Chrystoffer Gonçalves celebram seu casamento civil no próximo 8 de abril e recebem familiares e amigos em recepção intimista em Itapoã, Vila Velha.

O vereador de Vitória Leandro Piquet entregou Moção de Aplausos a jornalistas Crédito: Luciana Castro