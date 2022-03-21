Eterna "Juma",  Cristiana Oliveira participa de desfile em Vitória

Eterna Juma Marruá de "Pantanal", exibida em 1990 pela Rede Manchete, a atriz Cristiana Oliveira será estrela do desfile de abertura da 18ª edição do “Noivas do Espírito Santo”, nesta quarta (23), no Centro de Convenções de Vitória. A atriz é convidada da marca italiana Dolce Mare, que vai apresentar sua nova coleção.
O remake de "Pantanal" estreia na TV Globo, no próximo dia 28 de março, substituindo "Um Lugar ao Sol".
A telenovela criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa foi adaptada por Bruno Luperi, com colaboração de Lucas Ohara. Conta com as atuações de Alanis Guillen, a nova Juma, Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos, Marcos Palmeira, Dira Paes, Murilo Benício, Osmar Prado e Karine Teles nos papéis principais.