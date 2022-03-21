Eterna "Juma",  Cristiana Oliveira participa de desfile em Vitória

Cristiana Oliveira, atriz Crédito: @edurodriguesofficial

Eterna Juma Marruá de "Pantanal", exibida em 1990 pela Rede Manchete, a atriz Cristiana Oliveira será estrela do desfile de abertura da 18ª edição do “Noivas do Espírito Santo”, nesta quarta (23), no Centro de Convenções de Vitória. A atriz é convidada da marca italiana Dolce Mare, que vai apresentar sua nova coleção.

O remake de "Pantanal" estreia na TV Globo, no próximo dia 28 de março, substituindo "Um Lugar ao Sol".