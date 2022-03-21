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Renata Rasseli

Eterna "Juma",  Cristiana Oliveira participa de desfile em Vitória

A atriz de "Pantanal" de 1990 será a estrela da abertura da 18ª edição do “Noivas do Espírito Santo”, nesta quarta (23), no Centro de Convenções de Vitória

Públicado em 

21 mar 2022 às 13:20
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cristiana Oliveira, atriz
Cristiana Oliveira, atriz Crédito: @edurodriguesofficial
Eterna Juma Marruá de "Pantanal", exibida em 1990 pela Rede Manchete, a atriz Cristiana Oliveira será estrela do desfile de abertura da 18ª edição do “Noivas do Espírito Santo”, nesta quarta (23), no Centro de Convenções de Vitória. A atriz é convidada da marca italiana Dolce Mare, que vai apresentar sua nova coleção.
O remake de "Pantanal" estreia na  TV Globo, no próximo dia 28 de março, substituindo "Um Lugar ao Sol". 
A telenovela criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa foi adaptada por Bruno Luperi, com colaboração de Lucas Ohara.  Conta com as atuações de Alanis Guillen, a nova Juma,  Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos, Marcos Palmeira, Dira Paes, Murilo Benício, Osmar Prado e Karine Teles nos papéis principais. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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