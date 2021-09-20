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Televisão

Alanis Guillen será Juma na nova versão de Pantanal

Atriz estreou na TV em ‘Malhação – Toda Forma de Amar’

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 16:52
Alanis Guillen será Juma na nova versão de
Alanis Guillen será Juma na nova versão de "Pantanal" Crédito: Globo/Divulgação
Aos 23 anos, Alanis Guillen traz na bagagem uma única experiência na TV – foi ela quem deu vida à Rita, personagem de ‘Malhação – Toda Forma de Amar’, em 2019. Vivência esta que foi intensa o bastante para que todos os olhos, tanto do público quanto da equipe da nova versão de ‘Pantanal’, se voltassem para ela após o anúncio da produção da novela no ‘Fantástico’, em setembro de 2020.
Segundo a atriz, logo que a reportagem foi ao ar, seu telefone não parou de tocar, mensagens e marcações nas redes sociais de pessoas conhecidas e desconhecidas torcendo para que ela desse vida a essa personagem brasileira tão icônica, Juma Marruá. Um ano depois, e após meses de seleção, Alanis foi apresentada, também no ‘Fantástico’, como a atriz escolhida para o papel.
“Quando disseram que haveria essa nova versão de Pantanal – novela que nunca tinha assistido – uma galera na internet começou a me marcar em publicações e muitas pessoas começaram a comentar. Pessoas amigas, da família, dizendo 'essa personagem tem que ser você!'. Eu queria saber quem era a personagem, que história era essa, fiquei muito curiosa. Depois de entender do que se tratava, quis fazer teste para essa produção", conta a atriz paulista, de Santo André, que após alguns meses e testes para o papel, recebeu a ligação com a confirmação de que havia sido escolhida.
Cristiana Oliveira como Juma Marruá em 'Pantanal'
Cristiana Oliveira como Juma Marruá em 'Pantanal' Crédito: Divulgação
O diretor artístico, Rogério Gomes, o Papinha, comenta que a escolha de Alanis se deu devido à sua adequação física para o papel, já que a família de Juma vai do Paraná para o Pantanal, e à análise do seu trabalho. "Nossa produtora de elenco, Rosane Quintaes, trouxe o nome da Alanis, que foi a nossa primeira opção. Pedimos a ela e a diversas outras atrizes que nos enviassem selftapes, material de vídeo que ficou comum no último ano devido à dificuldade de testes presenciais durante a pandemia. Depois de recebermos tudo, convidamos Alanis para fazer um teste presencial, seguindo todo o protocolo de segurança daquele momento. Ela fez o primeiro teste e foi brilhante", declara o diretor.
Para Bruno Luperi, autor da nova versão de ‘Pantanal’, a atriz escolhida para interpretar Juma precisava ter uma característica indispensável: o olhar da onça. "Olhei para ela e pensei: é exatamente o que precisamos. Bochecha, nariz, boca, olhar e talento. Ela tinha tudo”, comenta Bruno.
Giuliana Girardi e Alanis Guillen durante entrevista para o Fantástico
Giuliana Girardi e Alanis Guillen durante entrevista para o Fantástico Crédito: Globo/Divulgação
Ao falar sobre Juma, o autor destaca que uma de suas principais características é seu lado selvagem. "A Juma está ali ao extremo, um ‘eu rudimentar’. No contraste com o ‘eu urbano’ de Jove. Juma vai descobrir no primeiro contato com Jove o que é o amor. E ela vai se encantar por um homem que é feminino em sua essência. E, por isso, ele é a única pessoa que ela deixa chegar perto. É um encontro que vem para trazer aprendizado e transformar, com carinho, atenção e respeito”, finaliza.
A nova versão de ‘Pantanal’ é escrita por Bruno Luperi e tem previsão de estreia para 2022.
*Com informações da TV Globo

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