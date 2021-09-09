Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perrengue

Ex-BBB Fernanda Keulla é atacada por jacaré no Pantanal

Apresentadora de um canal online de viagens foi alertada por cantor Munhoz e conseguiu escapar

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 14:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2021 às 14:17
Fernanda Keulla venceu o BBB13 e hoje apresenta a Rede BBB, na internet
Fernanda Keulla venceu o BBB13 e hoje apresenta a Rede BBB, na internet Crédito: Instagram/@fernandakeulla
Fernanda Keulla levou um susto durante as gravações para o programa online de viagens que comanda, intitulado 'Hey Ho'. A ex-participante do Big Brother Brasil, da TV Globo, realizava as filmagens no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, quando foi atacada por um jacaré.
Nas imagens feitas em uma fazenda de Aquidauana em junho deste ano, ela aparece ao lado de um lago e o animal sai das águas sorrateiramente. Neste instante, o cantor Munhoz, da dupla sertaneja com Mariano, grita: "Olha, Fer, Fer, Fer...". A apresentadora dá um grito e sai correndo.
O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 9.
No Twitter, Fernanda Keulla publicou uma série de postagens para dizer que está bem. "Gente, eu tô inteira", escreveu.
A publicação, inclusive, foi comentada pela socialite Narcisa Tamborindeguy: "Ai, que horror! Você está bem? beijos da sua amiga e fã". E Fernanda respondeu: "Tô sim, meu amor! Agora já posso ir balançar no seu helicóptero", brincou.

Veja Também

Com novas inscrições, Arthur Picoli dá dicas de como entrar no BBB

Bil Araújo confirma participação em "A Fazenda 13"

Capixaba que sofreu ataques racistas faz campanha com Erika Januza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados