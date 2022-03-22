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Renata Rasseli

Ney Matogrosso coloca o Bloco na Rua em Vitória; fotos e vídeos do show

O cantor apresentou a turnê em homenagem à música de Sérgio Sampaio, neste domingo (20), no Espaço Patrick Ribeiro

Públicado em 

22 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ney Matogrosso
Ney Matogrosso Crédito: André Hees
Em plena forma aos 80 anos, Ney Matogrosso fez um showzão da sua turnê "Bloco na Rua", neste domingo (20),  com casa cheia, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Vestido com figurino sob medida assinado pelo estilista Lino Villaventura,  Ney abriu o show com "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua",  música de Sérgio Sampaio, que batiza a turnê. 
Ney, sempre sensual, deu um show de dança e canto, ao apresentar seus hits e de "autores que ele gosta",  como "Jardins da Babilônia, de Rita Lee, "O Beco", de Herbert Vianna e Bi Ribeiro,  "Yolanda", de Chico Buarque, e "Pavão Mysteriozo", de Ednardo. Estava acompanhado de uma banda afiadíssima formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno, (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).
Confira quem prestigiou o show na galeria abaixo.
Debora Veronez e Patrick Ribeiro
Debora Veronez e Patrick Ribeiro Crédito: Arthur Louzada
Leticia Rody, Marcelo Netto e Silvana Araújo
Leticia Rody, Marcelo Netto e Silvana Araújo Crédito: RF Comunicação
Cid Moura e Rita Camata
Cid Moura e Rita Camata Crédito: RF Comunicação
Patrick Ribeiro e Virginia Casagrande
Patrick Ribeiro e a primeira-dama do ES, Virginia Casagrande Crédito: Arthur Louzada
Fabricio Fabre, Giuliana Sponfelder, Flávia Broto e Flávio Duccini
Fabricio Fabre, Giuliana Sponfelder, Flávia Broto e Flávio Duccini Crédito: Arthur Louzada
Carla Freire e Fabricio Noronha
Carla Freire e o secretário de Estado de Cultura, Fabricio Noronha Crédito: Arthur Louzada
Brigida Alexandre, Maria José Barcelos e Mônica Tessarolo
Brigida Alexandre, Maria José Barcelos e Mônica Tessarolo Crédito: Arthur Louzada
André Hees e Renata Rasseli, Patrick Ribeiro e Fabrício Fabre
André Hees e Renata Rasseli, Patrick Ribeiro e Fabrício Fabre Crédito: Arthur Louzada

Show de Ney Matogrosso em Vitória

RR NEWS

Save the date! Roberta Drummond vai celebrar 40 anos, no próximo dia 7 de abril, no Le Buffet Lounge. 
Filho de Léo e Patrícia Castro, Bernardo Castro é autor do samba "Majestosa Madrugada", gravado pelo grupo Querosene. 
Ronald Carvalho convida para seu "Ronald's Birthday", nesta quinta-feira (24), no 244 Club, em Vitória. Paulo Sodré e Roger Bezerra acompanham o cantor. 
Depois de participar da Tucson Gem and Mineral Show, que aconteceu mês passado, no Arizona, Estados Unidos, Dorion Soares já se prepara para embarcar novamente. Dessa vez o destino é Las Vegas, onde irá expor uma coleção inusitada na Couture Las Vegas, uma feira exclusiva para o mercado de luxo onde é possível encontrar marcas renomadas e grandes designers.
Os empresários Orlando Caliman, Rackel Perry, Fernanda Monteiro, Gustavo Caliman e Henrique Ottoni trazem para Vitória a mais nova loja da Intimissimi, marca italiana de lingerie e nightwear, queridinha de celebridades como Chiara Ferragni, Sarah Jessica Parker, Grazi Massafera e Camila Queiroz. O coquetel de inauguração será na quinta-feira (24), a partir das 18h, no Shopping Vitória.
Nesta quinta-feira (24) a Dra. Gabriela Costa recebe convidados para o coquetel de inauguração da sua clínica dermatológica na Enseada do Suá. O projeto é do arquiteto Sérgio Paulo Rabello e RP de Kaiky Plaster.
O Camarote P12  prepara atrações para  os foliões que vão conferir o  desfile das escolas de samba em Vitória. A noite de sexta-feira (08), será comandada pelos DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão. Já no sábado (09), o som é com os DJs Jess Benevides, Diogo, Babalo e atração nacional, o cantor Naldo Benny.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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