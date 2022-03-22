Ney Matogrosso coloca o Bloco na Rua em Vitória; fotos e vídeos do show

Ney Matogrosso Crédito: André Hees

Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Vestido com figurino sob medida assinado pelo estilista Lino Villaventura, Ney abriu o show com "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua", música de Sérgio Sampaio, que batiza a turnê. Em plena forma aos 80 anos, Ney Matogrosso fez um showzão da sua turnê "Bloco na Rua", neste domingo (20), com casa cheia, noem Vitória. Vestido com figurino sob medida assinado pelo estilista, Ney abriu o show com "Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua", música de, que batiza a turnê.

Ney, sempre sensual, deu um show de dança e canto, ao apresentar seus hits e de "autores que ele gosta", como "Jardins da Babilônia, de Rita Lee, "O Beco", de Herbert Vianna e Bi Ribeiro, "Yolanda", de Chico Buarque, e "Pavão Mysteriozo", de Ednardo. Estava acompanhado de uma banda afiadíssima formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno, (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Confira quem prestigiou o show na galeria abaixo.

Debora Veronez e Patrick Ribeiro Crédito: Arthur Louzada

Leticia Rody, Marcelo Netto e Silvana Araújo Crédito: RF Comunicação

Cid Moura e Rita Camata Crédito: RF Comunicação

Patrick Ribeiro e a primeira-dama do ES, Virginia Casagrande Crédito: Arthur Louzada

Fabricio Fabre, Giuliana Sponfelder, Flávia Broto e Flávio Duccini Crédito: Arthur Louzada

Carla Freire e o secretário de Estado de Cultura, Fabricio Noronha Crédito: Arthur Louzada

Brigida Alexandre, Maria José Barcelos e Mônica Tessarolo Crédito: Arthur Louzada

André Hees e Renata Rasseli, Patrick Ribeiro e Fabrício Fabre Crédito: Arthur Louzada

Show de Ney Matogrosso em Vitória

RR NEWS

Save the date! Roberta Drummond vai celebrar 40 anos, no próximo dia 7 de abril, no Le Buffet Lounge.

Filho de Léo e Patrícia Castro, Bernardo Castro é autor do samba "Majestosa Madrugada", gravado pelo grupo Querosene.

Ronald Carvalho convida para seu "Ronald's Birthday", nesta quinta-feira (24), no 244 Club, em Vitória. Paulo Sodré e Roger Bezerra acompanham o cantor.

Depois de participar da Tucson Gem and Mineral Show, que aconteceu mês passado, no Arizona, Estados Unidos, Dorion Soares já se prepara para embarcar novamente. Dessa vez o destino é Las Vegas, onde irá expor uma coleção inusitada na Couture Las Vegas, uma feira exclusiva para o mercado de luxo onde é possível encontrar marcas renomadas e grandes designers.

Os empresários Orlando Caliman, Rackel Perry, Fernanda Monteiro, Gustavo Caliman e Henrique Ottoni trazem para Vitória a mais nova loja da Intimissimi, marca italiana de lingerie e nightwear, queridinha de celebridades como Chiara Ferragni, Sarah Jessica Parker, Grazi Massafera e Camila Queiroz. O coquetel de inauguração será na quinta-feira (24), a partir das 18h, no Shopping Vitória.

Nesta quinta-feira (24) a Dra. Gabriela Costa recebe convidados para o coquetel de inauguração da sua clínica dermatológica na Enseada do Suá. O projeto é do arquiteto Sérgio Paulo Rabello e RP de Kaiky Plaster.