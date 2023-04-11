Romaria dos Homens: o caminho da fé entre a Catedral e o Convento da Penha

A Romaria dos Homens acontece há pelo menos 60 anos. A primeira edição ocorreu no ano de 1955, durante o dia, com um trajeto diferente. Em 1958, após decisão do então Arcebispo de Vitória, dom João Batista, passou a ter a extensão atual e ser realizada à noite. Veja no vídeo mais sobre esse momento de fé da Festa da Penha.