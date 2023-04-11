Romaria dos Homens: o caminho da fé entre a Catedral e o Convento da Penha

Uma das maiores demonstrações de fé e devoção a Nossa Senhora da Penha e que faz parte da programação da Festa da Penha, é a Romaria dos Homens, realizada sempre no sábado que antecede o dia da padroeira do Espírito Santo.
Os fiéis se concentram na Catedral Metropolitana de Vitória e, depois de uma missa, partem em caminhada em direção à Prainha, próximo ao Convento da Penha, em Vila Velha, em um trajeto de cerca de 14 quilômetros que passa por ruas, avenidas e pela Segunda Ponte e dura, aproximadamente, 4 horas.
A Romaria dos Homens acontece há pelo menos 60 anos. A primeira edição ocorreu no ano de 1955, durante o dia, com um trajeto diferente. Em 1958, após decisão do então Arcebispo de Vitória, dom João Batista, passou a ter a extensão atual e ser realizada à noite. Veja no vídeo mais sobre esse momento de fé da Festa da Penha.