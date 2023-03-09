A história do bispo sepultado em cripta na catedral em Cachoeiro

Corpo de bispo foi sepultado em cripta de igreja em Cachoeiro Crédito: Reprodução | PMCI e Diocese de Cachoeiro

Ele dá nome a uma praça da cidade e seu rosto está esculpido em um busto na Praça Jerônimo Monteiro, coração de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, ao lado de outras personalidades. O que pouca gente sabe é que o corpo do primeiro bispo da Diocese da cidade, Dom Luiz Gonzaga Peluso, está sepultado em uma cripta na Catedral de São Pedro, no município.

Segundo informações da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz é o único sacerdote cujos restos mortais estão na igreja. A cripta em que ele está sepultado fica no subterrâneo da torre oeste da Catedral de São Pedro, local aberto a visitação. O bispo era natural de Bragança Paulista, em São Paulo , e faleceu no dia 7 de novembro de 1993, aos 86 anos, por falência múltipla dos órgãos, segundo laudos médicos.

Uma curiosidade é que, apesar de sepultado no local, o corpo do religioso não pôde ser velado na Catedral de São Pedro porque, naquele ano, a estrutura do templo estava ruim. O teto da Igreja havia caído devido a desgastes provocados pela ação do tempo, de cupins e em decorrência do grande movimento de veículos na rua da igreja.

De acordo com registros da Diocese de Cachoeiro, o teto era forrado com gesso e fechado com grandes quadros de madeira com belas imagens de passagens da Bíblia Sagrada. O velório de Dom Luiz Gonzaga Peluso, então, ocorreu na Igreja Nossa Senhora da Consolação, no bairro Guandu, no município.

Restos mortais de bispo estão em cripta de igreja em Cachoeiro

Dom Luiz Gonzaga Peluso foi nomeado bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no ano de 1959 pelo Papa João XXIII. Ele ficou à frente do cargo por 26 anos e, em 1985, renunciou ao cargo, continuando a atuar como bispo emérito.

"Em sua missão na Diocese, podemos destacar a própria organização da entidade. Fazia questão de acompanhar pessoalmente todas as atividades, entre elas a revisão de todos os livros-caixa de todas as capelas diariamente. Além disso, todos os documentos do chamado 'Governo Diocesano' (documentos da Santa Sé) eram, por ele, traduzidos, catalogados e posteriormente resumidos para serem repassados aos presbíteros" Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - Trecho de nota

CATEDRAL DE SÃO PEDRO

A definitiva Igreja Matriz de São Pedro, ou Catedral de São Pedro, foi inaugurada em Cachoeiro em 20 de junho de 1949, após cerca de dez anos de construção. De acordo com dados da prefeitura de Cachoeiro, o projeto do templo, de estilo gótico e medindo 38 por 22 metros, foi elaborado pelo engenheiro russo Wlademir Bogadonoff. Destaca-se por seus belíssimos vitrais que retratam São Pedro, padroeiro do município, em passagens bíblicas. Está situada na região central da cidade, podendo ser observada de um ângulo privilegiado, da Praça Jerônimo Monteiro

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