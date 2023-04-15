ES tem alerta amarelo para chuvas; veja previsão para Romaria dos Homens

Inmet emite alerta amarelo, para chuvas intensas, no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas, válido até as 10h deste domingo (16). O aviso, de cor amarela, aponta até 50 milímetros de precipitação por dia ou até 30 mm por hora. Também devem ter rajadas de ventos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

"É considerado baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas" Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Aviso meteorológico

No domingo (16), o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia no Espírito Santo. São esperadas chuvas ocasionais durante a manhã na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana do Estado. Já no Norte, Nordeste e Noroeste, as precipitações devem acontecer de maneira esparsa no período da tarde.

Só na próxima segunda-feira (17), quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Penha, é que a instabilidade deve diminuir em território capixaba. De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Incaper, a nebulosidade reduz e não há previsão de chuva durante o feriado.

Como ficam as temperaturas?

De modo geral, as temperaturas continuam elevadas. Considerando todo o Espírito Santo, a máxima prevista para este sábado (16) é de 36ºC. Já a mínima fica na casa dos 20ºC. O cenário permanece praticamente o mesmo para os próximos dois dias. Veja abaixo o detalhamento por dia e região:

SÁBADO, DIA 15 DE ABRIL

Grande Vitória: mínima de 24°C e máxima de 34°C



mínima de 24°C e máxima de 34°C Serrana: mínima de 18°C e máxima de 30°C



mínima de 18°C e máxima de 30°C Sul: mínima de 20°C e máxima de 35 °C



mínima de 20°C e máxima de 35 °C Norte: mínima de 22°C e máxima de 36 °C



DOMINGO, DIA 16 DE ABRIL

Grande Vitória: mínima de 24°C e máxima de 33°C



mínima de 24°C e máxima de 33°C Serrana: mínima de 18°C e máxima de 31°C



mínima de 18°C e máxima de 31°C Sul: mínima de 20°C e máxima de 35°C



mínima de 20°C e máxima de 35°C Norte: mínima de 22°C e máxima de 36°C