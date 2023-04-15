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ES tem alerta amarelo para chuvas; veja previsão para Romaria dos Homens

Estado recebeu novo alerta de chuva, mas temperaturas devem continuar elevadas até o feriado de Nossa Senhora da Penha, na próxima segunda-feira (17)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 abr 2023 às 12:01

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 12:01

Inmet emite alerta amarelo, para chuvas intensas, no Espírito Santo
Inmet emite alerta amarelo, para chuvas intensas, no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet
Na noite deste sábado (16), quando acontece a tradicional Romaria dos Homens, muitos capixabas vão às ruas demonstrar a devoção à Nossa Senhora da Penha – padroeira do Espírito Santo. Para os devotos e para quem mais tiver planos para a data: é bom separar o guarda-chuva, porque a previsão é de tempo instável em todo o Estado.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas, válido até as 10h deste domingo (16). O aviso, de cor amarela, aponta até 50 milímetros de precipitação por dia ou até 30 mm por hora. Também devem ter rajadas de ventos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.
"É considerado baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas"
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Aviso meteorológico
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) detalhou que a instabilidade é causada pela passagem de uma frente fria. Na Grande Vitória, as pancadas de chuva devem chegar entre a tarde e a noite. O mesmo acontece nas regiões Sul e Serrana. Nas demais áreas, chove a partir da noite ou da madrugada.
No domingo (16), o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia no Espírito Santo. São esperadas chuvas ocasionais durante a manhã na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana do Estado. Já no Norte, Nordeste e Noroeste, as precipitações devem acontecer de maneira esparsa no período da tarde.
Só na próxima segunda-feira (17), quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Penha, é que a instabilidade deve diminuir em território capixaba. De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Incaper, a nebulosidade reduz e não há previsão de chuva durante o feriado.

Como ficam as temperaturas?

De modo geral, as temperaturas continuam elevadas. Considerando todo o Espírito Santo, a máxima prevista para este sábado (16) é de 36ºC. Já a mínima fica na casa dos 20ºC. O cenário permanece praticamente o mesmo para os próximos dois dias. Veja abaixo o detalhamento por dia e região:
SÁBADO, DIA 15 DE ABRIL
  • Grande Vitória: mínima de 24°C e máxima de 34°C
  • Serrana: mínima de 18°C e máxima de 30°C
  • Sul: mínima de 20°C e máxima de 35 °C
  • Norte: mínima de 22°C e máxima de 36 °C
DOMINGO, DIA 16 DE ABRIL
  • Grande Vitória: mínima de 24°C e máxima de 33°C
  • Serrana: mínima de 18°C e máxima de 31°C
  • Sul: mínima de 20°C e máxima de 35°C
  • Norte: mínima de 22°C e máxima de 36°C
SEGUNDA-FEIRA, DIA 17 DE ABRIL
  • Grande Vitória: mínima de 23°C e máxima de 34°C
  • Serrana: mínima de 17°C e máxima de 32°C
  • Sul: mínima de 19°C e máxima de 36°C
  • Norte: mínima de 22°C e máxima de 36°C

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