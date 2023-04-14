Seis destinos para conhecer em um dia no ES durante o feriadão

Destinos em meio à natureza para serem conhecidos no Espírito Santo Crédito: Reprodução

Com mais um feriadão à vista, surge outra oportunidade de conhecer novos lugares no Espírito Santo. E nem precisa ir muito longe. Um bate e volta já é o suficiente para curtir praia, trilha ou locais culturais em um dia ou, se quiser, durante todos os três dias de descanso disponíveis devido ao feriado de Tiradentes nesta sexta-feira (21).

Há muitas formas de aproveitar o feriadão sem precisar de um longo deslocamento. Para ajudar na escolha, A Gazeta separou seis pontos onde é possível sair de Vitória e voltar no mesmo dia.

1 - Buenos Aires: não é na Argentina, mas é tão bom quanto

Visitantes se divertem na cachoeira de Buenos Aires Crédito: Luciney Araújo

A uma hora de distância da Capital, a comunidade de Buenos Aires fica em Guarapari e se destaca pela mistura de opções para curtir pelo menos um dia do feriado. O local conta com diferentes estabelecimentos gastrônomicos, rotas turisticas e lindas paisagens e se torna o destino ideal para quem quer curtir pelo menos um dia da folga. Lá, ficam estabelecimentos premiados nacionalmente, como restaurante de filés de tilápia e de comida no forno a lenha.

Um dos pontos altos é a Cachoeira de Buenos Aires, localizada dentro da propriedade rural Sítio Nasser, mas de acesso liberado para visitantes por uma taxa de R$ 20. Como a água é morna e não muito profunda, é o destino escolhido por muitos turistas. No caminho para a cachoeira, é possível parar no mirante para ver a Pedra do Elefante, que, como o nome diz, tem o formato do animal.

2 - Vale das Cachoeiras: passeio na área rural

No Vale das Cachoeiras, em Viana, dá para curtir um dia tranquilo na natureza Crédito: Prefeitura de Viana

Quem gosta de tomar banho de cachoeira pode encontrar 12 delas na mesma região e não muito longe de Vitória. A 13 km da Capital, o Vale das Cachoeiras se localiza em Viana , sendo as mais conhecidas a do Aloísio e a da Piapitangui, com áreas para camping, churrasco e quitinetes.

O local é bom para descansar em meio à natureza, com a família e amigos, além de ter trilhas para as partes mais altas das quedas d'água. Mas, para essa atividade, o indicado é pedir um guia, caso não conheça bem o caminho. O espaço funciona todos os dias da semana das 7h às 20h. Porém, é preciso pagar uma taxa de R$ 10 por pessoa com idade acima dos 7 anos. Para acampar o valor é de R$ 25. Já as diárias nos quitinetes ficam em R$ 75.

3 - Parque Paulo César Vinha: de Mata Atlântica a praia

Parque Paulo César Vinha fica aberto todos os dias Crédito: Prefeitura de Guarapari

O Parque Estadual Paulo César Vinha é uma boa opção para quem curte passar um tempo na natureza. O local possui opções aventureiras, como as trilhas, e também de descanso, com lagoas, praias desérticas e mirantes. Além disso, os visitantes podem conhecer a diversidade de plantas da região de Mata Atlântica litorânea, dos manguezais e da mata de restinga.

No local, que fica entre Vila Velha e Guarapari, a 46 minutos de Vitória, há a possibilidade de passeio de caiaque para interessados. O parque tem entrada gratuita e fica aberto todos os dias das 8h às 17h, mas as trilhas só podem ser acessadas até as 15 horas. Existe também um projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD), porém é necessário fazer agendamento prévio.

4 - Farol de Santa Luzia: história e encanto com o visual

Farol de Santa Luzia fica em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde 2016, o Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, está aberto a visitação. A construção existe desde 1871 para indicar aos navegantes a entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória. O lugar tem uma vista linda e super agradável, principalmente para passar um tempo em família. No entorno, ficam a sala de exposição, com equipamentos e mapas. Na entrada do farol, os nós usados pelos marinheiros estão dispostos nas paredes. O espaço tem ainda um deck de madeira, âncora, leme e outros artefatos que simulam uma embarcação.

5 - Santuário Nacional São José de Anchieta: turismo religioso

Museu Nacional de São José de Anchieta Crédito: Prefeitura de Anchieta

Localizado em Anchieta , no Litoral Sul do Estado, o Santuário é dedicado ao culto a São José de Anchieta é um complexo jesuítico formado pela Igreja de Nossa Senhora da Assunção e por áreas da antiga residência dos padres jesuítas, ambas tombadas como Monumento Nacional desde 1943. No terreno, ficam ainda o Museu Nacional São José de Anchieta, onde estão em exposição móveis antigos, peças arqueológicas, roupas e outros objetos de valor religioso do século XVI.

O espaço funciona das 9h às 12h e das 13h às 17h, aos sábados, domingos e feriados, com entrada gratuita. Depois de passar por lá, os visitantes podem aproveitar e conhecer outros locais, como as famosas praias de Ubu e Castelhanos.

6 - Café ao pôr do sol, na rampa do voo livre

Rampa de voo livre em Santa Teresa Crédito: Reprodução/voolivrest

Cercado por belezas naturais, Santa Teresa é um destino turístico que fica a 2 horas de distância da Capital. O município da região Serrana tem diferentes atrações, mas um dos destaques é a rampa de voo livre. Situado no ponto máximo do Circuito Caravaggio, o local é muito procurado por quem quer voar de parapente. Mas também é possível aproveitar para para degustar um bom café, enquanto admira a bela paisagem e o pôr do sol.