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Festa da Penha

Romaria dos Homens: fiéis enfrentam chuva forte e alagamentos no trajeto

Chuva não desanimou os romeiros durante o trajeto de Vitória a Vila Velha, neste sábado (15)

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 21:30

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 abr 2023 às 21:30
Romaria dos Homens: fiéis caminham pela Segunda Ponte
Fiéis enfrentaram chuva enquanto caminhavam pela Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira
O tempo chuvoso não foi empecilho para os devotos que participaram da Romaria dos Homens, um dos principais eventos da Festa da Penha, neste sábado (15). Desde que a imagem de Nossa Senhora da Penha ainda estava na Catedral de Vitória, os fiéis enfrentaram alguns momentos de chuva e até pontos de alagamento, principalmente em Vila Velha.
A chuva foi e voltou: no início da romaria, por volta das 19h20, os romeiros tiveram que caminhar com guarda-chuvas abertos. Depois, ela cessou. Os devotos seguiram pelas ruas da Capital e, ao chegarem na Segunda Ponte, a água voltou a cair.
Durante todo o trajeto pela Segunda Ponte, os devotos enfrentaram a chuva forte, mas isso não desanimou os romeiros, que atravessaram até Vila Velha. Chegando na Avenida Carlos Lindenberg, eles tiveram que passar até por alguns pontos de alagamento. Veja os registros:

Fiéis enfrentam chuva forte durante a Romaria dos Homens

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