Romaria dos Homens: fiéis enfrentam chuva forte e alagamentos no trajeto

O tempo chuvoso não foi empecilho para os devotos que participaram da Romaria dos Homens, um dos principais eventos da Festa da Penha, neste sábado (15). Desde que a imagem de Nossa Senhora da Penha ainda estava na Catedral de Vitória, os fiéis enfrentaram alguns momentos de chuva e até pontos de alagamento, principalmente em Vila Velha.
A chuva foi e voltou: no início da romaria, por volta das 19h20, os romeiros tiveram que caminhar com guarda-chuvas abertos. Depois, ela cessou. Os devotos seguiram pelas ruas da Capital e, ao chegarem na Segunda Ponte, a água voltou a cair.
Durante todo o trajeto pela Segunda Ponte, os devotos enfrentaram a chuva forte, mas isso não desanimou os romeiros, que atravessaram até Vila Velha. Chegando na Avenida Carlos Lindenberg, eles tiveram que passar até por alguns pontos de alagamento. Veja os registros: