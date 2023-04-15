Festa da Penha: "Procissão fotográfica" registra a devoção dos fiéis

Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Zanete Dadalto/Procissão Fotográfica

A maior festa religiosa do Espírito Santo é alimentada pela fé de um povo que tem o culto a Nossa Senhora da Penha enraizado em suas tradições. A fé é algo espiritual que em tempos de Festa da Penha é materializada por gestos, expressões e rituais de fiéis que celebram a santa.

E, há 15 anos, o projeto Procissão Fotográfica, desenvolvido por alunos orientados por professores do Curso de Comunicação da Faesa, vem documentando aspectos da religiosidade popular, contribuindo para compreensão e construção da memória do Estado.

A coordenadora do projeto é a professora Zanete Dadalto. "A iniciativa é uma forma de produção de conhecimento que reforça a identidade capixaba, mostrando como os costumes e tradições ainda são mantidos através de gerações. A atividade funciona como um grande laboratório de comunicação que visa proporcionar aos alunos a prática dos conteúdos apreendidos em sala de aula. Neste sentido, a 'Procissão Fotográfica' é uma forma de multiplicar os olhares sobre esta tradicional manifestação religiosa, para revelar e perpetuar a fé a emoção dos devotos de Nossa Senhora da Penha."

A cobertura fotográfica contempla as mais variadas experiências dos fiéis diante da padroeira do Espírito Santo. Pelas fotos publicadas nas galerias abaixo, é possível acompanhar a alegria dos cantares, a emoção nas missas e a devoção nas romarias.

Romaria dos Homens pela Procissão Fotográfica

Romaria dos Militares no Convento da Penha

Recital com o tenor Thiago Arancam

Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento