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Renan Benha/Procissão Fotográfica
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Festa da Penha: "Procissão fotográfica" registra a devoção dos fiéis

Há 15 anos, o projeto desenvolvido por alunos sob orientação de professores do Curso de Comunicação da Faesa vem documentando aspectos da religiosidade popular

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 15:16

Publicado em

15 abr 2023 às 15:16
Romaria dos Homens durante a Festa da Penha
Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Zanete Dadalto/Procissão Fotográfica
A maior festa religiosa do Espírito Santo é alimentada pela fé de um povo que tem o culto a Nossa Senhora da Penha enraizado em suas tradições. A fé é algo espiritual que em tempos de Festa da Penha é materializada por gestos, expressões e rituais de fiéis que celebram a santa.
E, há 15 anos, o projeto Procissão Fotográfica, desenvolvido por alunos orientados por professores do Curso de Comunicação da Faesa, vem documentando aspectos da religiosidade popular, contribuindo para compreensão e construção da memória do Estado. 
A coordenadora do projeto é a professora Zanete Dadalto. "A iniciativa é uma forma de produção de conhecimento que reforça a identidade capixaba, mostrando como os costumes e tradições ainda são mantidos através de gerações. A atividade funciona como um grande laboratório de comunicação que visa proporcionar aos alunos a prática dos conteúdos apreendidos em sala de aula. Neste sentido, a 'Procissão Fotográfica' é uma forma de multiplicar os olhares sobre esta tradicional manifestação religiosa, para revelar e perpetuar a fé a emoção dos devotos de Nossa Senhora da Penha."
A cobertura fotográfica contempla as mais variadas experiências dos fiéis diante da padroeira do Espírito Santo.  Pelas fotos publicadas nas galerias abaixo, é possível acompanhar a alegria dos cantares, a emoção nas missas e a devoção nas romarias.

Romaria dos Homens pela Procissão Fotográfica

Romaria dos Militares no Convento da Penha

Recital com o tenor Thiago Arancam

Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento

Instalação do terço gigante no Convento da Penha

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