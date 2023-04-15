Imagem aérea: Catedral é tomada por romeiros da Festa da Penha

O cinegrafista Ari Melo fez um timelapse para mostrar em alta velocidade como foi a concentração de romeiros para o início da Romaria dos Homens, que ocorreu neste sábado (15). A partida foi da Catedral Metropolitana de Vitória. Bem antes da missa, prevista para iniciar os trabalhos da procissão, muitos devotos já estavam se reunindo no local. Veja a movimentação no vídeo acima.
A Gazeta transmitiu em tempo real a Romaria dos Homens, em que fiéis percorrem um trajeto de 14 quilômetros de Vitória a Vila Velha. Clique aqui e saiba detalhes do que aconteceu .