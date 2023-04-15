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Romaria dos Homens

Imagem aérea: Catedral é tomada por romeiros da Festa da Penha

Fiéis se concentraram em Vitória desde o meio da tarde até a noite deste sábado (15), antes de saírem em procissão rumo a Vila Velha; confira a movimentação no local

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2023 às 19:51
O cinegrafista Ari Melo fez um timelapse para mostrar em alta velocidade como foi a concentração de romeiros para o início da Romaria dos Homens, que ocorreu neste sábado (15). A partida foi da Catedral Metropolitana de Vitória. Bem antes da missa, prevista para iniciar os trabalhos da procissão, muitos devotos já estavam se reunindo no local. Veja a movimentação no vídeo acima.
A Gazeta transmitiu em tempo real a Romaria dos Homens, em que fiéis percorrem um trajeto de 14 quilômetros de Vitória a Vila Velha. Clique aqui e saiba detalhes do que aconteceu 

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