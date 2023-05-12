Operação mira alvos de facções ligadas a tráfico e homicídios em Linhares

Operação acontece em bairros de Linhares Crédito: Divulgação/Sesp

Uma operação policial foi deflagrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12), para cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.

Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Atuam, ao todo, cerca de 80 policiais da Polícia Civil, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o canil da Polícia Militar, o Resgate do Corpo de Bombeiros e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). O secretário da Sesp, Alexandre Ramalho, também acompanha a operação.

Presos irmãos gêmeos que comandavam tráfico

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, os irmãos assumiram a liderança na região depois da prisão do líder anterior e houve uma nova onda de homicídios no distrito.

“Fizemos a prisão de uma liderança recentemente, e trouxe uma certa tranquilidade. E o que acontece: logo depois, dois irmãos ascendem na posição de comando do tráfico e começam de novo os homicídios. Fomos lá de novo, prendemos esses indivíduos e esperamos que possamos trazer tranquilidade e que eles permaneçam presos”, disse o secretário em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta.