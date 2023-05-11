Suspeitos de fornecerem armas legais a criminosos são presos em Vila Valério

Em uma operação realizada pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério , a polícia prendeu seis suspeitos e apreendeu armas longas e curtas, além de munições. Os detidos são apontados como fornecedores para o crime organizado do município.

Segundo a Polícia Civil , três deles respondem em liberdade e outros três, dois de 32 e um 52 anos, seguem presos. Parte dos alvos da operação tinham armas registradas legalmente, adquiriam munições e revendiam a quem não poderia comprar.

A Operação Small Village tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas e de porte ilegal de armas de fogo no local e ocorreu nos dias 27 de abril, 04 e 10 de maio.

De acordo com a titular da DP de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos, a alta taxa de homicídios e tráfico de drogas em 2022 no município chamou atenção da polícia, que passou a investigar quem estava fornecendo armas e munições para criminosos.

PCES realiza operação, prende suspeitos e apreende armas e munições em Vila Valério Crédito: Divulgação/Polícia Civil

No dia 27 de abril, um homem de 52 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Em sua residência, a polícia ainda encontrou um rifle calibre .20, 18 munições do mesmo calibre e alguns estojos deflagrados. O suspeito foi encaminhado ao presídio.

No mesmo dia, foi dado cumprimento a um mandado de prisão e busca e apreensão na residência de um suspeito de estar comercializando armas e munições. No local, foram encontradas 922 munições calibre 9mm e 650 munições de calibre 22, sem as devidas notas fiscais. O homem foi ouvido e liberado, após prestar declarações na delegacia, tendo sido instaurado Inquérito Policial para apurar a procedência das munições.

Um investigado, de 75 anos, não estava em sua casa no momento da chegada das equipes. Segundo a denúncia, ele estaria comercializando as munições adquiridas legalmente (por terem registro de armas) no escritório de vendas de café e pimenta da família. Na residência, a polícia localizou um revólver calibre .38, um revólver calibre 32, um rifle calibre .44, um revólver calibre .32, além de 126 munições de diferentes calibres, uma maleta de pistola e estojos deflagrados.

De acordo com a delegada Gabriella Zaché dos Santos, as munições ficavam expostas no escritório da empresa para quem quisesse comprar.

Enquanto era realizada a busca na residência, o neto do suspeito, de 25 anos, informou aos policiais que em seus pertences havia um revólver calibre .38 e quatorze munições do mesmo calibre. Diante do flagrante delito, o homem foi conduzido para a Delegacia de Jaguaré e autuado e pela prática do crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo sido liberado após fiança.

No dia 4 de maio, um suspeito de 32 anos preso por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a denúncia, ele estava com as armas registradas da ex-esposa (método utilizado para vender armas de forma ilegal). Foi apreendido um revólver de numeração suprimida, com cinco munições calibre .38 SPL+P+, e um "jatloader" com cinco munições do mesmo calibre. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime porte ilegal de arma de fogo com a numeração raspada e foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

Já no dia 10 de maio, na localidade Araribóia, a polícia encontrou em uma das ruas um investigado por traficar drogas e praticar homicídios na cidade. Ele conseguiu fugir da ação policial, contudo, foi apreendido um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, sete munições de calibre 38, oito munições de calibre 32; uma munição calibre 40, dois rádios comunicadores, sacolas de chup-chup e R$ 362,40 em espécie.