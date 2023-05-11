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'Saidinha' de Dia das Mães: Justiça libera 1,4 mil presos na Grande Vitória

Ao todo, 1.406 detentos recebem o benefício da saída temporária no mês de maio. Nesta quarta-feira (10), 684 presos já foram liberados para a "saidinha"
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 mai 2023 às 17:32

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 17:32

Mais de mil presos do regime semiaberto recebem o benefício da saída temporária no mês de maio, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Os 1.406 internos que têm direito à "saidinha" são de unidades da Grande Vitória.
Segundo a Sejus, nesta quarta-feira (10), 684 detentos já foram liberados para a "saidinha', devendo retornar no prazo de sete dias. A secretaria ressaltou que o Poder Judiciário é quem delibera sobre as datas de saídas temporárias, que são realizadas de forma escalonada.
As unidades prisionais do interior do Estado ainda não foram comunicadas sobre as datas de concessão do benefício para os presos do regime semiaberto. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal.
Ainda de acordo com a Sejus, em 2022, das 2.961 liberações relativas à saída do Dia das Mães, foram registradas 95 evasões, o que equivale a um índice de 3,2%.

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