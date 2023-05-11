'Saidinha' de Dia das Mães: Justiça libera 1,4 mil presos na Grande Vitória

Segundo a Sejus, nesta quarta-feira (10), 684 detentos já foram liberados para a "saidinha', devendo retornar no prazo de sete dias. A secretaria ressaltou que o Poder Judiciário é quem delibera sobre as datas de saídas temporárias, que são realizadas de forma escalonada.

As unidades prisionais do interior do Estado ainda não foram comunicadas sobre as datas de concessão do benefício para os presos do regime semiaberto. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal.