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Usadas pelo tráfico

Polícia apreende três submetralhadoras caseiras em Aracruz

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que as armas foram escondidas em um loteamento. No local foram encontrados carregadores e munições também
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mai 2023 às 16:19

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 16:19

submetralhadoras foram utilizadas em confrontos pelo controle do tráfico de drogas, segundo a PM
Submetralhadoras foram utilizadas em confrontos pelo controle do tráfico de drogas, segundo a PM Crédito: Divulgação/PMES
Três submetralhadoras caseiras foram apreendidas em um loteamento no bairro Segato, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (10). A Polícia Militar chegou até o local após denúncias de que as teriam sido escondidas por três homens que planejavam cometer um homicídio.
De acordo com a corporação, o armamento foi utilizado recentemente em confrontos pelo controle do tráfico de drogas na região. Os policiais localizaram também quatro carregadores e 51 munições .380 na ocorrência.
Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

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