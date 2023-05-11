Polícia apreende três submetralhadoras caseiras em Aracruz

Três submetralhadoras caseiras foram apreendidas em um loteamento no bairro Segato, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (10). A Polícia Militar chegou até o local após denúncias de que as teriam sido escondidas por três homens que planejavam cometer um homicídio.
De acordo com a corporação, o armamento foi utilizado recentemente em confrontos pelo controle do tráfico de drogas na região. Os policiais localizaram também quatro carregadores e 51 munições .380 na ocorrência.
Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz. Nenhum suspeito foi detido até o momento.