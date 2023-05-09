Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aumento também no tíquete

Prefeitura de Aracruz propõe aumento de 8% para servidores

Proposta de reajuste vai ser enviada à Câmara nesta terça (9), juntamente com projeto que aumenta o valor do auxílio-alimentação de R$ 450 para R$ 600
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

08 mai 2023 às 21:13

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 21:13

Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz propôs aumento de 8% para os servidores do município e reajuste de 33,33% do valor do auxílio-alimentação, que vai passar de R$ 450 para R$ 600. As propostas foram apresentadas nesta segunda-feira (8) ao sindicato dos servidores e aos vereadores e serão encaminhadas à Câmara de Aracruz nesta terça-feira (9). Juntas, devem ter impacto financeiro de cerca de R$ 2 milhões mensais no folha de pagamento da cidade.
O projeto de lei que prevê reajuste para os servidores terá validade retroativa para janeiro de 2023 no caso dos professores da rede municipal, enquanto para as demais categorias o aumento vai retroagir ao dia 1º de abril deste ano. Já o reajuste do vale-alimentação começará a valer a partir de maio, depois que for aprovada pela Câmara de Vereadores.
Ao todo, mais de 6.500 servidores serão beneficiados com o reajuste, incluindo os aposentados e pensionistas. O último aumento concedido aos servidores de Aracruz ocorreu em 2022, sendo de 7% no salário e de 12,5% no auxílio-alimentação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Prefeitura de Aracruz Câmara de Aracruz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados