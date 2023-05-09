Prefeitura de Aracruz propõe aumento de 8% para servidores

A Prefeitura de Aracruz propôs aumento de 8% para os servidores do município e reajuste de 33,33% do valor do auxílio-alimentação, que vai passar de R$ 450 para R$ 600. As propostas foram apresentadas nesta segunda-feira (8) ao sindicato dos servidores e aos vereadores e serão encaminhadas à Câmara de Aracruz nesta terça-feira (9). Juntas, devem ter impacto financeiro de cerca de R$ 2 milhões mensais no folha de pagamento da cidade.
O projeto de lei que prevê reajuste para os servidores terá validade retroativa para janeiro de 2023 no caso dos professores da rede municipal, enquanto para as demais categorias o aumento vai retroagir ao dia 1º de abril deste ano. Já o reajuste do vale-alimentação começará a valer a partir de maio, depois que for aprovada pela Câmara de Vereadores.
Ao todo, mais de 6.500 servidores serão beneficiados com o reajuste, incluindo os aposentados e pensionistas. O último aumento concedido aos servidores de Aracruz ocorreu em 2022, sendo de 7% no salário e de 12,5% no auxílio-alimentação.