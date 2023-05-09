Prefeitura de Aracruz propõe aumento de 8% para servidores

O projeto de lei que prevê reajuste para os servidores terá validade retroativa para janeiro de 2023 no caso dos professores da rede municipal, enquanto para as demais categorias o aumento vai retroagir ao dia 1º de abril deste ano. Já o reajuste do vale-alimentação começará a valer a partir de maio, depois que for aprovada pela Câmara de Vereadores.