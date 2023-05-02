Chefe do tráfico em Aracruz era barbeiro no RJ e vinha cometer crimes no ES
Foi preso
Chefe do tráfico em Aracruz era barbeiro no RJ e vinha cometer crimes no ES
Vagner Pereira da Silva, conhecido como Vaguinho, se escondia da polícia usando nome falso e fazendo trabalhos como barbeiro em Macaé, no Rio de Janeiro, enquanto comandava o tráfico de drogas em Aracruz
Ele foi preso na última quarta-feira (27) por policiais civis do Rio de Janeiro, no entanto os detalhes sobre o caso só foram passados pela Polícia Civil do Espírito Santo nesta terça-feira (2), em entrevista coletiva.
Vagner é apontado como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro Itaputera e era temido pelos moradores. “Ele era muito temido em Aracruz por sua postura. Ele ia pessoalmente executar os seus desafetos”, afirma o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.
Em Macaé, o traficante vivia uma vida mais pacata. Ele morava em uma casa alugada com a companheira e a filha de um ano. De acordo com a PC, a mulher era de Ibiraçu. Ela tinha conhecimento dos crimes do suspeito e acompanhou ele na fuga para o Estado carioca.
"As investigações apontaram que há quase dois anos ele se escondia no Rio. Lá ele tinha uma vida normal, não praticava crimes. [...] Ele utilizava um documento com um nome falso e agia na comunidade que morava, por vezes, como barbeiro. Uma atividade justa e lícita, mas na verdade a principal atividade dele era no mundo do crime. [...] Mesmo em Macaé ele continuava comandando o tráfico de drogas em Aracruz"
André Jaretta - Delegado de Aracruz
Segundo o delegado, mesmo se escondendo da polícia no Rio de Janeiro, o criminoso ainda vinha para o Estado cometer pessoalmente os crimes. “Quando tinha algum conflito pelo tráfico de drogas em Aracruz, ele vinha para o município, praticava o crime, dava o “recado” dele, e se evadia para Macaé, com a crença de que lá ele nunca seria alcançado e preso”, disse o delegado.
A PC informou que em julho de 2021, ele veio para Aracruz e cometeu um homicídio em uma praça no bairro Novo Jequitibá. Em dezembro de 2022, ele voltou ao município e cometeu outro homicídio, no bairro Itaputera. Na ocasião, outra pessoa foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu.
Fuga e prisão
Segundo a PC, Vagner chegou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas em setembro de 2019, em Aracruz, mas conseguiu se desvencilhar dos policiais que faziam a escolta e fugiu algemado. Ele se escondia em diferentes municípios, contando com o apoio de outros criminosos e continuava a liderar o tráfico de drogas no bairro Itaputera.
Há cerca de dois anos, Vagner fugiu para Macaé, onde se escondeu desde então. Apesar de não cometer crimes fora do Estado, as investigações apontam que ele mantém conexões com facções do Rio de Janeiro.
“Ele não praticou crimes lá, mas acreditamos que ele tinha relação com facções do Rio para facilitar a remessa de drogas e armas para o Espírito Santo, principalmente para o bairro Itaputera”, afirma o delegado.
A equipe da DHPP de Aracruz iniciou um aprofundado serviço de inteligência em janeiro deste ano para localizar o suspeito. Durante as investigações, a polícia descobriu que Vaguinho se escondia em uma região na periferia de Macaé, onde se iniciou a troca de informações com a delegacia do município.
Após levantamentos sobre a casa onde “Vaguinho” se escondia, a comarca de Aracruz expediu mandados de busca e apreensão, e policiais civis da 123ª DP de Macaé conseguiram prender o criminoso enquanto dormia na última quarta-feira (27). Ele tentou ainda se passar por outra pessoa apresentando os documentos falsos que tinha, mas foi identificado e preso.
O suspeito foi levado para a delegacia de Macaé e será posteriormente encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Vagner vai responder por tráfico de drogas e pelos dois homicídios.
O que diz a defesa de Vagner
A defesa de Vagner Pereira da Silva, representada pelo advogado Gabriel Cruz, procurou a reportagem de A Gazeta e se posicionou sobre o caso, por nota. Confira:
Nota da íntegra da defesa de Vagner
"A defesa considera no mínimo curioso que informações de processos tramitando em segredo de justiça tenham sido repassadas à mídia e considera extremamente desnecessário e desrespeitoso terem sido realizados comentários acerca da esposa de Vagner, a qual não é investigada nos procedimentos pelos quais ele responde.
Quanto aos processos, de fato ele responde a um processo por supostamente ter cometido tráfico de drogas em 2020 e um processo no qual é acusado de ter cometido um homicídio em julho de 2021, se tratando de fato novo e não conhecido o homicídio que a Polícia Civil disse ter sido cometido no final de 2022.
Não é compreensível a informação de que o acusado vinha ao ES assassinar desafetos, dando a entender que o investigado deliberadamente comparecia pessoalmente no Espírito Santo para cometer crimes. Demais informações de mérito serão apuradas em juízo, onde se chegará à verdade dos fatos."
Atualização
05/05/2023 - 5:56
Após publicação desta matéria, nesta sexta-feira (5) a defesa de Vagner Pereira da Silva enviou uma nota de posicionamento sobre o caso. O texto foi atualizado com as informações enviadas.