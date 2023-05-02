Chefe do tráfico em Aracruz era barbeiro no RJ e vinha cometer crimes no ES

"A defesa considera no mínimo curioso que informações de processos tramitando em segredo de justiça tenham sido repassadas à mídia e considera extremamente desnecessário e desrespeitoso terem sido realizados comentários acerca da esposa de Vagner, a qual não é investigada nos procedimentos pelos quais ele responde.

Quanto aos processos, de fato ele responde a um processo por supostamente ter cometido tráfico de drogas em 2020 e um processo no qual é acusado de ter cometido um homicídio em julho de 2021, se tratando de fato novo e não conhecido o homicídio que a Polícia Civil disse ter sido cometido no final de 2022.

Não é compreensível a informação de que o acusado vinha ao ES assassinar desafetos, dando a entender que o investigado deliberadamente comparecia pessoalmente no Espírito Santo para cometer crimes. Demais informações de mérito serão apuradas em juízo, onde se chegará à verdade dos fatos."