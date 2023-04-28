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Procurado desde 2019

Chefe do tráfico de drogas de Aracruz é preso por polícia no Rio de Janeiro

O homem conhecido pelo codinome de "Vaguinho" era chefe do tráfico de drogas do bairro Itaputera e procurado por dois homicídios. Ele se escondia em uma região na periferia de Macaé (RJ)

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 21:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 abr 2023 às 21:29
Foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, um homem conhecido pelo codinome de
Foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, um homem conhecido pelo codinome de "Vaguinho", chefe do tráfico de drogas do bairro Itaputera, em Aracruz Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro
Foi preso nesta quarta-feira (27), em Macaé, no Rio de Janeiro, um homem conhecido pelo codinome de "Vaguinho", chefe do tráfico de drogas do bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O homem era procurado desde 2019 pela Polícia Civil de Aracruz e tinha mandados de prisão em aberto por tráfico e dois homicídios. O nome completo do preso não foi divulgado.
A PC do Rio de Janeiro informou que a ação foi um trabalho em conjunto entre a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.
O suspeito já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em setembro de 2019, em Aracruz, mas conseguiu se desvencilhar dos policiais que faziam a escolta e fugiu algemado. Ele se escondia em diferentes municípios, contando com o apoio de outros criminosos e continuava a liderar o tráfico de drogas no bairro Itaputera.
A equipe da DHPP de Aracruz iniciou um aprofundado serviço de inteligência em janeiro deste ano para localizar o suspeito. Durante as investigações, a polícia descobriu que Vaguinho se escondia em uma região na periferia de Macaé, onde iniciou-se a troca de informações com a delegacia do município.
Após levantamentos sobre a casa onde Vaguinho se escondia, a comarca de Aracruz expediu mandados de busca e apreensão, e policiais civis da 123ª DP de Macaé conseguiram prender o criminoso enquanto dormia. Ele tentou ainda se passar por outra pessoa apresentando documento falso, mas foi identificado e preso.
O suspeito foi levado para a delegacia de Macaé e posteriormente será encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Aracruz espírito santo homicídio Polícia Civil Rio de Janeiro tráfico de drogas
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