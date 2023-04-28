Chefe do tráfico de drogas de Aracruz é preso por polícia no Rio de Janeiro

Foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, um homem conhecido pelo codinome de "Vaguinho", chefe do tráfico de drogas do bairro Itaputera, em Aracruz Crédito: Polícia Civil do Rio de Janeiro

A PC do Rio de Janeiro informou que a ação foi um trabalho em conjunto entre a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

O suspeito já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em setembro de 2019, em Aracruz, mas conseguiu se desvencilhar dos policiais que faziam a escolta e fugiu algemado. Ele se escondia em diferentes municípios, contando com o apoio de outros criminosos e continuava a liderar o tráfico de drogas no bairro Itaputera.

A equipe da DHPP de Aracruz iniciou um aprofundado serviço de inteligência em janeiro deste ano para localizar o suspeito. Durante as investigações, a polícia descobriu que Vaguinho se escondia em uma região na periferia de Macaé, onde iniciou-se a troca de informações com a delegacia do município.

Após levantamentos sobre a casa onde Vaguinho se escondia, a comarca de Aracruz expediu mandados de busca e apreensão, e policiais civis da 123ª DP de Macaé conseguiram prender o criminoso enquanto dormia. Ele tentou ainda se passar por outra pessoa apresentando documento falso, mas foi identificado e preso.