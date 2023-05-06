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Carro bate em ônibus e vítima fica presa às ferragens na ES 257, em Aracruz

Ônibus fazia transporte para a empresa Imetame, que informou que o carro de passeio rodou em uma curva antes da batida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 mai 2023 às 12:55

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 12:55

Acidente aconteceu em um trecho perto de uma churrascaria, em Aracruz
Acidente aconteceu em um trecho perto de uma churrascaria, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus deixou duas pessoas feridas na altura do km 8 da ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6), por volta das 7h30. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro sofreu escoriações e um passageiro acabou ficando preso às ferragens.
Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São Camilo, que fica no município. No ônibus estava apenas o motorista, que não se feriu.
O ônibus fazia transporte para a empresa Imetame. Ele seguia no trajeto de Ibiraçu para Aracruz. Em nota, a empresa informou que o carro de passeio vinha no sentido contrário, rodou em uma curva e bateu no ônibus. Chovia no momento do acidente.
Com o impacto da batida, o motorista do carro ficou ferido e o passageiro preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o trabalho de desencarceramento do ocupante, que estava consciente, e depois o conduziu até o hospital. O condutor foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. A Imetame afirmou que o motorista do ônibus não sofreu nenhum tipo de lesão.

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