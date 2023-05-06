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Carapina

Adolescente tenta assaltar ônibus e é baleado por policial penal na Serra

Tentativa de assalto ocorreu na noite de sexta-feira (5); homem disse que disparou contra o jovem após ter uma arma apontada para sua cabeça
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mai 2023 às 10:40

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 10:40

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, para onde o adolescente foi levado Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 17 anos tentou assaltar passageiros de um ônibus do Sistema Transcol, na noite desta sexta-feira (5), em Carapina, na Serra, mas foi baleado por um policial penal que estava dentro do coletivo.
No boletim de ocorrência consta a informação de que o policial penal, de 39 anos, acionou a Polícia Militar, relatando ter sido vítima de uma tentativa de assalto a ônibus.
O homem contou aos agentes que estava dentro do coletivo quando dois indivíduos anunciaram o assalto, sendo que um deles, posteriormente identificado como sendo o adolescente de 17 anos, estava armado e teria apontado o revólver para a cabeça do inspetor.
Nesse momento, o homem também sacou uma arma e disparou nove vezes contra o adolescente. O jovem foi atingido com um disparo no braço direito, outro no esquerdo e um no abdômen, e durante a tentativa de fuga deixou cair a arma. Posteriormente, os policiais constataram que se tratava de um simulacro de revólver.
O adolescente foi alcançado e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA e depois para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Um jovem que estava com ele na ação criminosa, de aproximadamente 19 anos, conseguiu fugir e não foi mais localizado pelos policiais.
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente, de 17 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo qualificado com concurso de pessoas. "O menor apreendido segue sob escolta no Hospital e assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)", afirmou a corporação. Já o inspetor penitenciário foi ouvido e liberado.

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