Adolescente tenta assaltar ônibus e é baleado por policial penal na Serra

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, para onde o adolescente foi levado Crédito: Fernando Madeira

Um adolescente de 17 anos tentou assaltar passageiros de um ônibus do Sistema Transcol, na noite desta sexta-feira (5), em Carapina, na Serra, mas foi baleado por um policial penal que estava dentro do coletivo.

No boletim de ocorrência consta a informação de que o policial penal, de 39 anos, acionou a Polícia Militar, relatando ter sido vítima de uma tentativa de assalto a ônibus.

O homem contou aos agentes que estava dentro do coletivo quando dois indivíduos anunciaram o assalto, sendo que um deles, posteriormente identificado como sendo o adolescente de 17 anos, estava armado e teria apontado o revólver para a cabeça do inspetor.

Nesse momento, o homem também sacou uma arma e disparou nove vezes contra o adolescente. O jovem foi atingido com um disparo no braço direito, outro no esquerdo e um no abdômen, e durante a tentativa de fuga deixou cair a arma. Posteriormente, os policiais constataram que se tratava de um simulacro de revólver.

O adolescente foi alcançado e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA e depois para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Um jovem que estava com ele na ação criminosa, de aproximadamente 19 anos, conseguiu fugir e não foi mais localizado pelos policiais.