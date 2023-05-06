Homem é morto a tiros dentro de casa em Linhares

Um homem foi morto a tiros quando conversava com um primo em casa no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (6). A vítima foi identificada como Rogério de Souza Silva, que sofreu três disparos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar caído ao chão, sem vida, na cozinha da residência.

Em relato para os militares, o primo da vítima relatou que estava com Rogério no momento em que um homem se aproximou deles e efetuou os disparos. O suspeito depois fugiu a pé, não tendo sido identificado pela testemunha, e não foi mais visto. O crime aconteceu por volta das 2h40, na rua Tiradentes.

De acordo com a PM, dentro da casa também estava a companheira de Rogério, uma adolescente de 15 anos. Ela disse que a vítima “mexia com coisa errada”, mas não sabia qual poderia ter sido a motivação do crime.

Consta no boletim de ocorrência que Rogério teria atuação no tráfico no bairro Canivete e ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse e comercialização de armas.

Caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz

A perícia verificou que a vítima sofreu três perfurações nas regiões do ombro e do peito. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.