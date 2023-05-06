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Bairro Canivete

Homem é morto a tiros dentro de casa em Linhares

Testemunha disse que viu homem se aproximar, sacar a arma e atirar, mas não conseguiu identificar o suspeito. Segundo a PM, vítima tinha envolvimento com tráfico
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 mai 2023 às 11:27

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 11:27

Um homem foi morto a tiros quando conversava com um primo em casa no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (6). A vítima foi identificada como Rogério de Souza Silva, que sofreu três disparos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar caído ao chão, sem vida, na cozinha da residência.
Em relato para os militares, o primo da vítima relatou que estava com Rogério no momento em que um homem se aproximou deles e efetuou os disparos. O suspeito depois fugiu a pé, não tendo sido identificado pela testemunha, e não foi mais visto. O crime aconteceu por volta das 2h40, na rua Tiradentes.
De acordo com a PM, dentro da casa também estava a companheira de Rogério, uma adolescente de 15 anos. Ela disse que a vítima “mexia com coisa errada”, mas não sabia qual poderia ter sido a motivação do crime.
Consta no boletim de ocorrência que Rogério teria atuação no tráfico no bairro Canivete e ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse e comercialização de armas.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz
A perícia verificou que a vítima sofreu três perfurações nas regiões do ombro e do peito. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a corporação.

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