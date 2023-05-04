Moradores relatam situação de abandono no maior cemitério de Linhares

Mato alto toma do cemitério São José, o maior de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Eusinete Fiorot

O Cemitério São José, o maior de Linhares , no Norte do Espírito Santo , está em situação de abandono, segundo relatos de moradores. Registros feitos por uma pessoa que foi visitar o túmulo de um familiar mostram que o mato alto toma conta do local, e, para quem vai visitar o local, fica difícil fazer o caminho até os túmulos.

“Periodicamente eu venho ao cemitério fazer uma visita aos túmulos dos meus pais. Normalmente ele está limpo, mas dessa vez não. É difícil de passar por alguns espaços, com carrapichos, espinhos, e mato alto. É uma situação de abandono, realmente, em algumas partes do cemitério”, conta a moradora Eusinete Fiorot.

Mato alto toma de cemitério em Linhares

Eusinete contou que até chegou a perguntar para funcionários do cemitério que estavam lá no momento, a justificativa dada por eles é de que falta mão de obra para a limpeza. “Parece que está faltando gente para trabalhar, pelo que conversei aqui. Os funcionários estão trabalhando, aí precisam depois se deslocar para outro cemitério", relata a moradora.

Apesar da situação mostrada nas imagens, procurada pela reportagem, a Prefeitura de Linhares , por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semob), informou que mantém uma equipe fixa no Cemitério São José para a realização de sepultamentos e outros pequenos serviços.

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