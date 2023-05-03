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Funcionários infectados

Posto de saúde suspende consultas após casos de Covid em Linhares

Somente alguns serviços, como testes de Covid-19, de dengue e curativos ainda estão sendo feitos na unidade; Secretaria Municipal de Saúde diz que vai deslocar médico para retomar atendimentos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 mai 2023 às 18:28

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 18:28

Teste de Covid-19
Unidade Básica de Saúde do São José, em Linhares, continua com alguns serviços como testes de Covid-19 e dengue. Crédito: Myke Sena/MS
A Unidade Básica de Saúde do São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, está com atendimentos médicos suspensos após funcionários testarem positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde, que esclareceu que o local passou por um processo de desinfecção de todos os espaços.
Segundo o município, médico, técnica da sala de vacinação do período da manhã, farmacêutico e dentista da unidade que positivaram para a doença estão afastados de suas funções até a próxima segunda-feira (8).
A secretaria informou que os testes de Covid-19, de dengue e curativos, além de serviços de enfermagem, continuam funcionando normalmente, bem como a sala de vacinação da unidade, no período da tarde.
O município agora vai deslocar um médico da rede para atender os pacientes da unidade. Enquanto isso, a secretária informou que pacientes que necessitarem de atendimento deverão procurar outras unidades de saúde da região.
Posto de saúde suspende consultas após casos de Covid em Linhares
A Prefeitura de Linhares destacou que a Unidade do Planalto possui atendimento estendido até às 21 horas e que, em caso de necessidade, os pacientes serão direcionados ao Hospital Geral de Linhares (HGL) ou até a Unidade de Pronto-atendimento 24 horas (UPA Infantil), no bairro Shell.
A gestão da unidade de saúde também disse que está à disposição dos moradores para qualquer esclarecimento.

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