Unidade Básica de Saúde do São José, em Linhares, continua com alguns serviços como testes de Covid-19 e dengue. Crédito: Myke Sena/MS

A Unidade Básica de Saúde do São José, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , está com atendimentos médicos suspensos após funcionários testarem positivo para a Covid-19 . A informação foi confirmada nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde, que esclareceu que o local passou por um processo de desinfecção de todos os espaços.

Segundo o município, médico, técnica da sala de vacinação do período da manhã, farmacêutico e dentista da unidade que positivaram para a doença estão afastados de suas funções até a próxima segunda-feira (8).

A secretaria informou que os testes de Covid-19, de dengue e curativos, além de serviços de enfermagem, continuam funcionando normalmente, bem como a sala de vacinação da unidade, no período da tarde.

O município agora vai deslocar um médico da rede para atender os pacientes da unidade. Enquanto isso, a secretária informou que pacientes que necessitarem de atendimento deverão procurar outras unidades de saúde da região.

Your browser does not support the audio element. Posto de saúde suspende consultas após casos de Covid em Linhares

A Prefeitura de Linhares destacou que a Unidade do Planalto possui atendimento estendido até às 21 horas e que, em caso de necessidade, os pacientes serão direcionados ao Hospital Geral de Linhares (HGL) ou até a Unidade de Pronto-atendimento 24 horas (UPA Infantil), no bairro Shell.