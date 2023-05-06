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Prisão por homicídio

Dupla suspeita de assassinato brutal de casal em MG é presa na Serra

Um bebê de um ano foi encontrado ao lado dos dois corpos, que estavam mutilados, na cidade de Esmeraldas. Crianças ficou no local do crime há quatro dias, ao lado dos cadáveres, e foi encontrado bastante debilitado e desnutrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2023 às 10:17

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 10:17

Suspeitos foram levados para o DPJ de Laranjeiras, na Serra
Suspeitos foram levados para o DPJ de Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação
Dois homens, identificados como Daniel Santos da Silva e Rafael Lucas Neves de Paula, suspeitos de participarem do duplo homicídio de uma família no município de Esmeraldas, em Minas Gerais, foram presos na noite desta sexta-feira (5) na Serra. O crime brutal teve ampla repercussão na imprensa.
Segundo o portal g1 Minas Gerais, os corpos do casal, que estavam mutilados, foram encontrados quatro dias após o crime ao lado de um bebê de um ano bastante debilitado e desnutrido.
A Guarda Civil Municipal da Serra informou que os dois suspeitos de um duplo homicídio foram presos, na noite desta sexta-feira (5), em Feu Rosa. A ocorrência foi registrada na 3ª Regional da Polícia Civil, em Laranjeiras.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que os suspeitos, de 27 e 29 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pela Justiça de Minas Gerais. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça mineira.

O crime

Um bebê de um ano e meio de idade foi encontrado junto a dois corpos no dia 23 de janeiro deste ano, dentro de uma residência em Esmeraldas.
Conforme notificou o g1 Minas na época, as vítimas foram encontradas pela avó da criança, pelo menos quatro dias após o crime. O bebê foi encontrado desidratado, mas sem ferimentos.
Segundo a PM afirmou ao site na ocasião, os corpos eram de uma mulher de 19 anos e de um homem de 26 anos. Eles apresentavam sinais de tortura e ferimentos por arma de fogo. O corpo feminino tinha, ainda, um braço decepado e o couro cabeludo arrancado.

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