Dupla suspeita de assassinato brutal de casal em MG é presa na Serra

Suspeitos foram levados para o DPJ de Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação

Dois homens, identificados como Daniel Santos da Silva e Rafael Lucas Neves de Paula, suspeitos de participarem do duplo homicídio de uma família no município de Esmeraldas, em Minas Gerais, foram presos na noite desta sexta-feira (5) na Serra . O crime brutal teve ampla repercussão na imprensa.

g1 Segundo o portal Minas Gerais , os corpos do casal, que estavam mutilados, foram encontrados quatro dias após o crime ao lado de um bebê de um ano bastante debilitado e desnutrido.

A Guarda Civil Municipal da Serra informou que os dois suspeitos de um duplo homicídio foram presos, na noite desta sexta-feira (5), em Feu Rosa. A ocorrência foi registrada na 3ª Regional da Polícia Civil, em Laranjeiras.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que os suspeitos, de 27 e 29 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pela Justiça de Minas Gerais. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça mineira.

O crime

Um bebê de um ano e meio de idade foi encontrado junto a dois corpos no dia 23 de janeiro deste ano, dentro de uma residência em Esmeraldas.

Conforme notificou o g1 Minas na época, as vítimas foram encontradas pela avó da criança, pelo menos quatro dias após o crime. O bebê foi encontrado desidratado, mas sem ferimentos.