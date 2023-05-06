Dupla suspeita de assassinato brutal de casal em MG é presa na Serra

Dois homens, identificados como Daniel Santos da Silva e Rafael Lucas Neves de Paula, suspeitos de participarem do duplo homicídio de uma família no município de Esmeraldas, em Minas Gerais, foram presos na noite desta sexta-feira (5) na Serra. O crime brutal teve ampla repercussão na imprensa.
Segundo o portal g1 Minas Gerais, os corpos do casal, que estavam mutilados, foram encontrados quatro dias após o crime ao lado de um bebê de um ano bastante debilitado e desnutrido.
A Guarda Civil Municipal da Serra informou que os dois suspeitos de um duplo homicídio foram presos, na noite desta sexta-feira (5), em Feu Rosa. A ocorrência foi registrada na 3ª Regional da Polícia Civil, em Laranjeiras.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que os suspeitos, de 27 e 29 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pela Justiça de Minas Gerais. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça mineira.
O crime
Um bebê de um ano e meio de idade foi encontrado junto a dois corpos no dia 23 de janeiro deste ano, dentro de uma residência em Esmeraldas.
Conforme notificou o g1 Minas na época, as vítimas foram encontradas pela avó da criança, pelo menos quatro dias após o crime. O bebê foi encontrado desidratado, mas sem ferimentos.
Segundo a PM afirmou ao site na ocasião, os corpos eram de uma mulher de 19 anos e de um homem de 26 anos. Eles apresentavam sinais de tortura e ferimentos por arma de fogo. O corpo feminino tinha, ainda, um braço decepado e o couro cabeludo arrancado.