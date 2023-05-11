Em apenas um dia, PRF recupera dois veículos com restrição de roubo no ES

Homem saiu com o Corolla de revendedora do Sul do ES e acabou preso na BR 262 Crédito: Divulgação | PRF

Adulterações no chassi e motor

Um homem de 67 anos foi preso na BR 262, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (11) após o veículo em que dirigia ser identificado com registro de roubo durante uma ação de policiamento da PRF. Aos agentes, ele alegou ser funcionário de uma revendedora de carros em Anchieta , no Sul do Estado.

A prisão aconteceu após os policiais, que realizavam trabalhos na rodovia com foco na segurança viária e no combate à criminalidade, avistarem um carro modelo Toyota Corolla na cor cinza e determinarem sua parada. O homem apresentou a carteira de habilitação aos agentes, informando que era motorista freelancer de uma revendedora de veículos na cidade de Anchieta.

Aos agentes da PRF, o condutor disse que teria buscado o veículo na residência do proprietário da revendedora - a pedido deste -, para levar o carro para uma vistoria em Cariacica

No entanto, ao realizar uma vistoria no automóvel, os policiais perceberam sinais de adulteração nas numerações de chassi e motor. Com isso, a placa original do veículo foi descoberta e, além disso, foi identificado um registro de roubo ocorrido na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, em outubro de 2019.

O homem e o veículo apreendido foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Cariacica.

Deixou carro em oficina

Ainda nesta quinta, outro veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro foi recuperado pela PRF. Desta vez, na BR 101, na Serra

Veículo modelo Prisma é recuperado por agentes da PRF na BR 101, na Serra Crédito: Divulgação | PRF

O carro modelo Prisma, com placas do Rio de Janeiro, estava parado na entrada de uma oficina mecânica às margens da rodovia, próximo ao bairro Laranjeiras, quando foi avistado pelos agentes. A abordagem aconteceu pois os policiais desconfiaram da placa do veículo, que possuía detalhes diferentes do padrão atual para países do Mercosul.

Ao verificar a situação, a equipe descobriu que o veículo possuía uma restrição de roubo na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em dezembro de 2019.

Aos agentes, o proprietário da oficina contou que um cliente deixou o carro para serviços mecânicos e saiu para resolver questões particulares. Ele tentou ligar para o cliente em questão, mas as ligações não foram atendidas.