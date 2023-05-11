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A tiros

Homem é assassinado a tiros em cima de cama em Nova Venécia

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (11), no interior do município. A companheira do homem contou que a residência foi invadida por três homens armados e encapuzados que cometeram o crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 mai 2023 às 20:38

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 20:38

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem de 51 anos foi assassinado a tiros em cima da cama, dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira (11), no distrito de Cedrolândia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a companheira do homem, que também estava na casa no momento do crime, contou que a residência foi invadida por três homens armados e encapuzados que cometeram o crime.
A PM informou que foi acionada e encontraram com a companheira da vítima que estaria aguardando os policiais para levá-los até a residência. O imóvel não tem energia elétrica instalada e é apenas um cômodo. No local, os policiais encontraram o corpo do homem deitado na cama.
A companheira relatou que por volta da meia noite alguém forçou a porta que estava só encostada com um pedaço de trilho, mesmo tendo uma corrente com um cadeado. Após isso, três homens entraram no cômodo e todos estavam com o rosto coberto e cada um com uma lanterna, e um quarto suspeito ficou esperando do lado de fora.
Os suspeitos perguntaram se havia dinheiro, drogas e armas na casa, e ainda questionaram se a moto que pertencia a vítima estava no local. O homem que estava do lado de fora da cara mandou que os outros três suspeitos amarrassem a mulher na casa. Depois um deles atirou contra o companheiro dela e eles fugiram logo em seguida.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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