Suspeitos de atirar em PM embaixo da 3ª Ponte em Vitória são presos

Vítima teria sido baleado na região do quadril, no que foi considerado uma tentativa de latrocínio Crédito: Leitor | A Gazeta

Após o ocorrido, em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o aspirante oficial Braga, da Polícia Militar, afirmou que as prisões ocorreram no Morro da Garrafa, na região de Santa Helena, em Vitória. Ele disse que a dupla teria assaltado um adolescente de 17 anos minutos antes da confusão.

"Dois suspeitos portando arma assaltaram um adolescente de 17 anos, roubaram, aparentemente, o celular dele e a identidade, e logo em seguida roubaram uma bicicleta e fugiram. Nesse momento de fuga, um militar e um indivíduo que estava próximo ao local ouviram o grito de socorro e foram intervir na situação. No momento da intervenção, o suspeito atirou contra o indivíduo e contra o militar", declarou.

Segundo o oficial da PM, a arma do militar da reserva foi encontrada e está sob poder da Polícia Civil para diligências da ocorrência. A dos criminosos, no entanto, seguia desaparecida. Os indivíduos não confessaram o crime e não há, até o momento, mais informações sobre eles.

"Continua o trabalho de buscas pela comunidade. Suspeitamos que sejam apenas os dois [os criminosos envolvidos na ocorrência]", complementou Braga.

Por volta das 21h desta quinta, os dois suspeitos – que não tiveram identidade divulgada – foram levados para a Delegacia Patrimonial de Vitória. Duas vítimas assaltadas por eles também foram para a unidade para registrar a ocorrência.

Sobre o crime

Um subtenente da reserva da Polícia Militar e um outro homem, que não tiveram seus nomes divulgados, foram baleados na tarde de quinta-feira (11), embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória, após um assalto a um adolescente. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde deles não foi informado.