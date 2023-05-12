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Na Enseada do Suá

Suspeitos de atirar em PM embaixo da 3ª Ponte em Vitória são presos

Subtenente da reserva da Polícia Militar e outro homem foram baleados após tentarem intervir em um assalto a um adolescente de 17 anos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2023 às 06:46

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 06:46

Vítima teria sido baleado na região do quadril, no que foi considerado uma tentativa de latrocínio
Vítima teria sido baleado na região do quadril, no que foi considerado uma tentativa de latrocínio Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois suspeitos de balear um subtenente da reserva da Polícia Militar e outro homem embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, Vitória, na tarde desta quinta-feira (11), foram presos. 
Após o ocorrido, em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o aspirante oficial Braga, da Polícia Militar, afirmou que as prisões ocorreram no Morro da Garrafa, na região de Santa Helena, em Vitória. Ele disse que a dupla teria assaltado um adolescente de 17 anos minutos antes da confusão.
"Dois suspeitos portando arma assaltaram um adolescente de 17 anos, roubaram, aparentemente, o celular dele e a identidade, e logo em seguida roubaram uma bicicleta e fugiram. Nesse momento de fuga, um militar e um indivíduo que estava próximo ao local ouviram o grito de socorro e foram intervir na situação. No momento da intervenção, o suspeito atirou contra o indivíduo e contra o militar", declarou. 
Segundo o oficial da PM, a arma do militar da reserva foi encontrada e está sob poder da Polícia Civil para diligências da ocorrência. A dos criminosos, no entanto, seguia desaparecida. Os indivíduos não confessaram o crime e não há, até o momento, mais informações sobre eles.
"Continua o trabalho de buscas pela comunidade. Suspeitamos que sejam apenas os dois [os criminosos envolvidos na ocorrência]", complementou Braga.
Por volta das 21h desta quinta, os dois suspeitos – que não tiveram identidade divulgada – foram levados para a Delegacia Patrimonial de Vitória. Duas vítimas assaltadas por eles também foram para a unidade para registrar a ocorrência.

Sobre o crime

Um subtenente da reserva da Polícia Militar e um outro homem, que não tiveram seus nomes divulgados, foram baleados na tarde de quinta-feira (11), embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória, após um assalto a um adolescente. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde deles não foi informado. 
Após o crime, policiais militares, com ajuda do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), iniciaram uma busca pelos suspeitos no Morro da Garrafa, local para onde os criminosos fugiram. 

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