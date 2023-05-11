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Na Enseada do Suá

Policial é baleado em tentativa de assalto embaixo da 3ª Ponte em Vitória

Segundo informações apuradas pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, um policial militar foi baleado, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (11)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 mai 2023 às 17:15

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 17:15

Um subtenente da reserva da Polícia Militar e um outro homem, que não tiveram seus nomes divulgados,  foram baleados na tarde desta quinta-feira (11), embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória, durante um assalto. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. 
Segundo a Polícia Militar, o subtenente e o outro homem baleado tentaram impedir que os dois suspeitos de cometer o assalto conseguissem fugir. Após o crime, policiais militares, com ajuda do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), iniciaram uma busca pelos suspeitos no Morro da Garrafa, local para onde os criminosos teriam fugido.
Na região, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), os dois suspeitos de cometerem o assalto foram presos no início da noite. 
Por volta das 21h desta quinta, os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Patrimonial de Vitória. Duas vítimas assaltadas por eles também foram para a unidade para registrar a ocorrência.
Até a noite desta quinta feira o subtenente da PM e o homem baleado permaneciam internados no hospital. A previsão é de que o estado de saúde deles seja divulgado nesta sexta-feira (12).
Policial é baleado em tentativa de assalto embaixo da 3ª Ponte em Vitória

Suspeitos presos

Em conversa com a imprensa durante à noite, o aspirante oficial da PM Braga confirmou que dois suspeitos de cometerem o crime foram presos no Morro da Garrafa, após buscas da corporação. De acordo com ele, os homens teriam assaltado um adolescente de 17 anos minutos antes da confusão. 
"Dois suspeitos portando arma de fogo assaltaram um adolescente de 17 anos e roubaram, aparentemente, o celular e o documento dele. Logo em seguida, fizeram o roubo de uma bicicleta para fugir. Nessa fuga, os cidadãos em volta gritaram por socorro e um militar e outra pessoa que estava ao lado dele interviram na situação para ajudar. Um dos suspeitos atirou contra o militar e contra o outro indivíduo", destacou.
Segundo o policial, a arma do militar da reserva foi encontrada e está sob poder da Polícia Civil para diligências da ocorrência. A dos criminosos, no entanto, segue desaparecida. Os indivíduos não confessaram o crime e não há, até o momento, mais informações sobre eles.
"Continua o trabalho de buscas pela comunidade. Suspeitamos que sejam apenas os dois [os criminosos envolvidos na ocorrência]", complementou Braga. 

Atualização

11/05/2023 - 9:06
No atendimento à imprensa, a Polícia Militar informou que dois suspeitos foram detidos e a arma do militar recuperada. O texto foi atualizado.

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