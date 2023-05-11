Soldado Davy

Jovem com paralisia cerebral ganha farda personalizada da PM em Colatina

Davy Laia Themoteo, de 21 anos, é conhecido por sempre interagir com os policiais ao ver viaturas passando na rua em que mora, e nesta quarta (10) foi presenteado pelos militares
Viviane Maciel

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 14:58

Davy Laia Themoteo, de 21 anos, ganhou uma farda de soldado da Polícia Militar, com direito ao nome dele no uniforme. Crédito: Policia Militar | Divulgação
O jovem Davy Laia Themoteo, de 21 anos, nasceu com paralisia cerebral. Todos os dias o jovem precisa lutar contra as dificuldades que a deficiência impõe. A batalha dele foi reconhecida por policiais militares de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e, nesta quarta-feira (10), o jovem ganhou uma farda de soldado da Polícia Militar, com direito ao nome no uniforme.
Segundo a PM, Davy já é conhecido entre os militares. Quando o jovem vê viaturas passando na rua, presta continência do jeito dele e faz um sinal de “joinha” com as mãos para os policiais.

Na tarde desta quarta-feira (10), os militares resolveram parar na porta da casa em que ele mora e o presentear com a farda personalizada. Ele pode também entrar em uma viatura policial e, com um sorriso no rosto, ainda posou ao lado de outros policiais.

