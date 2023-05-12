Chuva continua? Confira como fica o tempo no fim de semana no ES

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas Crédito: Fernando Madeira

Nesta sexta-feira (12), as nuvens aumentam e a previsão é de chuva em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A temperatura diurna diminui um pouco em todas as regiões.

O sábado (13) ainda será de tempo instável, com muitas nuvens e chuva. As temperaturas diminuem em todas as regiões, e o vento acelera no litoral.