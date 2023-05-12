Chuva continua? Confira como fica o tempo no fim de semana no ES

A frente fria que chegou ao Espírito Santo aumentou a nebulosidade e trouxe novamente chuva para o Estado. Mas como fica o tempo neste fim de semana? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a instabilidade só deve diminuir a partir de domingo (14).
Nesta sexta-feira (12), as nuvens aumentam e a previsão é de chuva em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A temperatura diurna diminui um pouco em todas as regiões.
O sábado (13) ainda será de tempo instável, com muitas nuvens e chuva. As temperaturas diminuem em todas as regiões, e o vento acelera no litoral.
A instabilidade diminui no domingo (14) em todo o território capixaba. São esperadas apenas chuvas no início e fim do dia pela faixa litorânea, e as temperaturas diurnas aumentam.