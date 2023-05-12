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Instabilidade

Chuva continua? Confira como fica o tempo no fim de semana no ES

Frente fria chegou ao Estado na quinta-feira (11) e, segundo o Incaper, deve provocar chuva e nebulosidade, pelo menos, até domingo (14)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2023 às 07:43

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 07:43

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas Crédito: Fernando Madeira
frente fria que chegou ao Espírito Santo aumentou a nebulosidade e trouxe novamente chuva para o Estado. Mas como fica o tempo neste fim de semana? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a instabilidade só deve diminuir a partir de domingo (14).
Nesta sexta-feira (12), as nuvens aumentam e a previsão é de chuva em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas. A temperatura diurna diminui um pouco em todas as regiões.
O sábado (13) ainda será de tempo instável, com muitas nuvens e chuva. As temperaturas diminuem em todas as regiões, e o vento acelera no litoral.
A instabilidade diminui no domingo (14) em todo o território capixaba. São esperadas apenas chuvas no início e fim do dia pela faixa litorânea, e as temperaturas diurnas aumentam.

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