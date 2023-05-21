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Vinicius Jr. é vítima de racismo por torcida do Valencia na Espanha

Jogo chegou a ser paralisado quando torcedores do time da  casa entoaram gritos racistas contra o brasileiro do Real Madrid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2023 às 17:07

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 17:07

SÃO PAULO - O jogo entre Real Madrid e Valencia precisou ser paralisado neste domingo (21) após torcedores dos donos da casa entoarem gritos racistas direcionados para o brasileiro Vinícius Júnior.
Torcedores do Valencia começaram a gritar 'Mono', 'Macaco' em espanhol, nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral. O jogo estava nos 15 minutos do segundo tempo. Dez minutos após o início dos gritos, o árbitro paralisou a partida depois que os torcedores repetiram o gesto.
Vinicius Júnior, do Real Madrid, conversa com o árbitro após sofrer ofensas racistas da torcida do Valencia
Vinicius Júnior conversa com o árbitro após sofrer ofensas racistas da torcida do Valencia Crédito: Twitter/Reprodução
O jogo foi interrompido por aproximadamente 5 minutos e foi necessário que o locutor do estádio pedisse para que os torcedores parassem por risco da partida ser encerrada.
Vinicius Junior começou a discutir com os torcedores do Valencia, e o técnico Carlo Ancelotti chamou o brasileiro no banco de reservas pedindo que ele se acalmasse. 
A partida foi reiniciada pelo árbitro e o Real Madrid perdeu por 1 a 0.
Vinicius Júnior foi atrapalhado pela presença de uma segunda bola em campo quando partiu para a jogada na esquerda. A torcida do Valencia começou a hostilizar os jogadores do Real Madrid, que ficaram indignados com a situação.
O brasileiro foi xingado por parte da torcida do Valencia perto do local do lance e logo apontou para o setor de onde partiam os gritos de "macaco".
Vini Jr. foi expulso nos acréscimos do jogo depois de uma confusão generalizada entre os jogadores das duas equipes.

Caso parecido

Jogadores do Valencia abandonaram o jogo contra o Cádiz após um suposto caso de racismo envolvendo o zagueiro francês Diakhaby. Ato aconteceu pelo Campeonato Espanhol, em abril de 2021.
Diakhaby discutiu com Juan Cala, do Cádiz, depois de uma jogada aérea. O zagueiro ficou bastante irritado com o comentário de Cala e foi tirar satisfação com a bola ainda rolando.
No momento do acontecido, Cala teria dito para Diakhaby: "Negro de m...". A informação é do jornal espanhol "Marca"
O jogador teve que ser contido pelos companheiros, o jogo paralisado por alguns minutos, e Diakhaby substituído.

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