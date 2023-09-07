Dia de festa: Vitória ganha dois novos padres. Saiba quem são

Dois diáconos permanentes serão ordenados sacerdotes na Arquidiocese de Vitória, em cerimônia que será presidida pelo arcebispo dom Dario Campos
, nesta sexta (8), às 9h, na Catedral Metropolitana. As ordenações de Jonatan Rocha do Nascimento e Lucas Folador Muniz Pina vão marcar o dia de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da arquidiocese e da Capital.
Nascido em Vitória há 34 anos, Jonatan viveu toda a sua vida em Cariacica
Sede. Ele é filho único de uma mãe solo. Seu avô, chamado por ele de pai, sempre ajudou a criar o futuro sacerdote.
Em 2007, sem ainda se despertar para sua vocação de padre, Jonatan começou a fazer o curso de Direito, concluído em 2011. Fez a prova da Ordem dos Advogados do Brasil
em 2012, sendo aprovado. Porém, como os planos de Deus eram outros, ele suspendeu o processo de inscrição nos quadros da OAB e embora seja bacharel em Direito, não tendo a carteirinha da Ordem, não é advogado.
Sobre seu chamado, Jonatan conta que desde cedo esteve presente na sua comunidade, São José, em Morrinhos, Cariacica (Paróquia São João Batista). “O trabalho na comunidade foi amadurecendo isso no meu coração. No início não sabemos discernir bem o chamado de Deus, mas aos poucos vamos percebendo aquilo que, primeiramente, rejeitamos no interior.”
Colega de Jonatan no seminário, o diácono permanente Lucas Pina nasceu em 21 de julho de 1996 (27 anos), também em Vitória
. Filho de Luciano Muniz e Katia Potratz, neto de Noêmia Muniz, a sua avó o levava para a igreja todos os dias, o que despertou no neto a vocação religiosa.
“Fui da primeira turma de coroinha da minha paróquia São José, de Maruípe. Participei muitos anos, desde 2008, da Renovação Carismática, e também senti a carência que o povo tinha de um sacerdote”, diz Lucas.
O futuro padre diz que sua vocação tem três mandamentos principais: o amor à liturgia, a espiritualidade e a necessidade do povo. “Desde pequeno sempre senti o desejo de ser sacerdote e entregar minha vida a Cristo e à Igreja
”, afirma.