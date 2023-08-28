Missa com políticos católicos será retomada pelo arcebispo de Vitória

Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos de idade, na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória

A Arquidiocese de Vitória retomará a tradicional missa com políticos católicos no dia 25 de setembro, às 8h. A celebração eucarística será realizada na capela do Centro de Treinamento Dom João Batista, em Ponta Formosa, na Praia do Canto , e faz parte de uma agenda de celebrações, reuniões e reflexões promovidas pela Arquidiocese.

Ainda neste ano haverá outras duas outras celebrações, nos dias 23 de outubro e 27 de novembro. Os convites aos políticos católicos para a missa começaram a ser enviados na manhã desta segunda-feira (28). A última missa com os políticos foi realizada em dezembro de 2017.

Fratelli Tutti, no capítulo denominado a melhor política, em que afirma que política é a melhor forma da caridade. Pensando na importância da atividade de cada representante público em suas esferas de influência, o arcebispo dom Dario Campos relembra as palavras do papa Francisco em sua Encíclica, no capítulo denominado a melhor política, em que afirma que política é a melhor forma da caridade.

Aliás, os políticos presentes à primeira celebração, no dia 25 de setembro, receberão de presente um exemplar dessa encíclica.

“É necessário convocar a todos e todas a crescerem na direção de um verdadeiro e concreto amor social, capaz de construir e apontar novos rumos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária”, disse dom Dario.

Importante ressaltar também que, recentemente, o Regional Leste 3, composto pelas quatro dioceses capixabas, lançou uma Carta Pastoral denominada também “A Melhor Política". Partindo da Palavra de Deus, da Doutrina Social da Igreja e do magistério do papa Francisco, a carta chama à reflexão sobre a necessidade de um compromisso com a construção da Casa Comum.