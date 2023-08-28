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Leonel Ximenes

Missa com políticos católicos será retomada pelo arcebispo de Vitória

Neste ano estão previstas três celebrações em Ponta Formosa, na Praia do Canto

Públicado em 

28 ago 2023 às 11:34
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos de idade, na Catedral Metropolitana de Vitória
Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos de idade, na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória
A Arquidiocese de Vitória retomará a tradicional missa com políticos católicos no dia 25 de setembro, às 8h. A celebração eucarística será realizada na capela do Centro de Treinamento Dom João Batista, em Ponta Formosa, na Praia do Canto, e faz parte de uma agenda de celebrações, reuniões e reflexões promovidas pela Arquidiocese.
Ainda neste ano haverá outras duas outras celebrações, nos dias 23 de outubro e 27 de novembro. Os convites aos políticos católicos para a missa começaram a ser enviados na manhã desta segunda-feira (28). A última missa com os políticos foi realizada em dezembro de 2017.

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Pensando na importância da atividade de cada representante público em suas esferas de influência, o arcebispo dom Dario Campos relembra as palavras do papa Francisco em sua Encíclica Fratelli Tutti, no capítulo denominado a melhor política, em que afirma que política é a melhor forma da caridade.
Aliás, os políticos presentes à primeira celebração, no dia 25 de setembro, receberão de presente um exemplar dessa encíclica.
“É necessário convocar a todos e todas a crescerem na direção de um verdadeiro e concreto amor social, capaz de construir e apontar novos rumos na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária”, disse dom Dario.
Importante ressaltar também que, recentemente, o Regional Leste 3, composto pelas quatro dioceses capixabas, lançou uma Carta Pastoral denominada também “A Melhor Política". Partindo da Palavra de Deus, da Doutrina Social da Igreja e do magistério do papa Francisco, a carta chama à reflexão sobre a necessidade de um compromisso com a construção da Casa Comum.
Em relação à missa com políticos católicos, um lembrete: não vale frequentar a celebração só apenas durante o período eleitoral, tá? Vá e não peques mais (João, 8:11).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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