Dom Dario, arcebispo de Vitória, entrega carta de renúncia ao papa

Conforme determina o Código de Direito Canônico (Cân. 401-§ 1º), o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos
, completou 75 anos de idade no último dia 9 e entregou sua carta de renúncia ao papa Francisco
, que ainda não anunciou seu sucessor.
O próprio dom Dario anunciou publicamente seu pedido formal de renúncia durante a missa comemorativa pelo seu aniversário, realizada na última sexta-feira na Catedral Metropolitana de Vitória
.
Enquanto Francisco não anuncia o novo arcebispo, dom Dario, que assumiu a Arquidiocese de Vitória em 5 de janeiro de 2019, permanece na função. Quando seu substituto tomar posse, o prelado passa a ser arcebispo emérito (aposentado).
Neste caso, o arcebispo pode continuar vivendo nos limites da arquidiocese ou, se preferir e for autorizado pelo Vaticano (Cân. 401-§ 2º), pode morar em outro lugar ou voltar ao convívio dos franciscanos, ordem à qual pertence.
Não é usual, mas existe a possibilidade, segundo as leis da Igreja, de o papa não aceitar a renúncia e pedir a dom Dario que continue à frente da Arquidiocese de Vitória por mais alguns anos.
Aconteceu recentemente com o arcebispo de Aparecida (SP), dom Orlando Brandes, que fez 75 anos de idade, apresentou sua renúncia e, aos 77 anos, foi convidado pelo sumo pontífice a permanecer na função até os 80 anos, o que foi aceito pelo prelado paulista.