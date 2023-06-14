Leonel Ximenes

Dom Dario, arcebispo de Vitória, entrega carta de renúncia ao papa

Prelado fez 75 anos, idade limite para a função, segundo o Código de Direito Canônico

14 jun 2023 às 02:11
Dom Dario Campos durante a missa em comemoração aos seus 75 anos de idade, na Catedral Metropolitana de Vitória
Dom Dario Campos durante a missa pelos seus 75 anos de idade Crédito: Arquidiocese de Vitória
Conforme determina o Código de Direito Canônico (Cân. 401-§ 1º), o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, completou 75 anos de idade no último dia 9 e entregou sua carta de renúncia ao papa Francisco, que ainda não anunciou seu sucessor.
O próprio dom Dario anunciou publicamente seu pedido formal de renúncia durante a missa comemorativa pelo seu aniversário, realizada na última sexta-feira na Catedral Metropolitana de Vitória.

Enquanto Francisco não anuncia o novo arcebispo, dom Dario, que assumiu a Arquidiocese de Vitória em 5 de janeiro de 2019, permanece na função. Quando seu substituto tomar posse, o prelado passa a ser arcebispo emérito (aposentado).
Neste caso, o arcebispo pode continuar vivendo nos limites da arquidiocese ou, se preferir e for autorizado pelo Vaticano (Cân. 401-§ 2º), pode morar em outro lugar ou voltar ao convívio dos franciscanos, ordem à qual pertence.
Não é usual, mas existe a possibilidade, segundo as leis da Igreja, de o papa não aceitar a renúncia e pedir a dom Dario que continue à frente da Arquidiocese de Vitória por mais alguns anos.
Aconteceu recentemente com o arcebispo de Aparecida (SP), dom Orlando Brandes, que fez 75 anos de idade, apresentou sua renúncia e, aos 77 anos, foi convidado pelo sumo pontífice a permanecer na função até os 80 anos, o que foi aceito pelo prelado paulista.
"Roga-se ao Bispo diocesano, que tiver completado setenta e cinco anos de idade, que apresente a renúncia do ofício ao Sumo Pontífice, o qual providenciará depois de examinadas todas as circunstâncias"
Código de Direito Canônico (Cân. 401 - § 1º) - Sobre o pedido de renúncia dos arcebispos

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

