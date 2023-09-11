Após 10 anos, Padre Anderson Gomes, da Praia da Costa, será transferido

O padre Anderson Gomes, que vai para Campo Grande, Cariacica Crédito: TV Gazeta

O padre Anderson Gomes, que há 10 anos está à frente da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ( Praia da Costa ), anunciou nesta segunda-feira (11) que está sendo transferido para outra comunidade. Ele vai comandar o Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica , e será substituído pelo padre Hadeleon de Oliveira Santana, que está sendo transferido de Itacibá (Cariacica) para a Praia da Costa.

veja relação abaixo). A transferência, segundo o sacerdote cantor, foi comunicada nesta segunda pelo arcebispo dom Dario Campos , que fez outras mudanças na Arquidiocese de Vitória ().

“Sou chamado para outros mares, para águas mais profundas", disse o padre Anderson em suas redes sociais. Segundo ele, a mudança ainda não tem data para acontecer, mas deve ser realizada em, no máximo, dois meses.

“Campo Grande, estou me abrindo cada vez mais para estar junto com vocês, vamos viver belíssimas histórias na graça de nosso Deus”, finalizou o (ainda) pároco da Praia da Costa.

AS TRANSFERÊNCIAS DE PADRES NA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

ÁREA PASTORAL VITÓRIA

* Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Vitória – Padre Lucas Muniz Folador Pina (Vigário Paroquial).

ÁREA PASTORAL CARIACICA/VIANA

* Paróquia São Francisco de Assis, Porto de Santana, Cariacica – Padre Alair Alixandre da Silva (Pároco).

* Paróquia São Francisco de Assis, Porto de Santana, Cariacica – Padre Luís Henrique Mendes (Vigário Paroquial). Transferido da Paróquia Santuário Bom Pastor, Campo Grande Cariacica.

* Paróquia Santuário Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica – Padre Anderson Gomes da Silva (Reitor). Transferido da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha.

* Paróquia Santuário Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica – Padre Jonatan Rocha Nascimento (Vigário Paroquial).

* Paróquia da Virgem Maria, Itacibá, Cariacica – Padre Kremerson Giestas Dias (Pároco). Transferido da Paróquia Santuário Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica.

ÁREA PASTORAL SERRA/FUNDÃO

* Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Morada de Laranjeiras, Serra – Padre Eder Hoffmam Daniel (Administrador Paroquial/Residindo na Casa Sacerdotal). Transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Vitória.

* Paróquia Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, Serra – Padre Gilberto José Domingos (Administrador Paroquial). Transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra.

* Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra, Sede – Padre Rafael Martins do Nascimento (Administrador Paroquial).

* Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra, Sede – Padre Lindomar Gonçalves Rafael (Vigário Paroquial/residindo na Casa Sacerdotal)

* Paróquia São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra – Padre Jones dos Santos Teixeira (Pároco). Transferido Paróquia Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, Serra

* Paróquia São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra – Padre Adilson de Oliveira (Vigário Paroquial/Residindo na Casa Sacerdotal)

ÁREA PASTORAL SERRANA

* Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Vila Pontões, Afonso Cláudio – Padre Márcio Almeida Ghil (Vigário Paroquial/Residindo na Paróquia São Sebastião do Alto Guandu, Afonso Cláudio, onde também exerce o ofício de Vigário Paroquial)

ÁREA PASTORAL VILA VELHA

* Paróquia Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha – Padre Edmilson Boechat de Castro (Pároco). Transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Porto de Santana, Cariacica.

* Futura Paróquia a ser desmembrada da Paróquia Santa Mãe de Deus, Ibes, Vila Velha – Padre Antônio Renato Coutinho Ferreira (Administrador Paroquial). Transferido da Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã, Vila Velha.

* Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Vila Velha, Praia da Costa – Padre Hadeleon de Oliveira Santana (Pároco). Transferido da Paróquia da Virgem Maria, Itacibá, Cariacica.

* Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã Vila Velha, Padre Ronaldo Rosa de Oliveira (Vigário Paroquial).

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